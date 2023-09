Un bacc en sciences infirmières en trois ans au lieu de quatre

Le gouvernement provincial a annoncé vendredi un financement substantiel visant à soutenir un programme de baccalauréat en sciences infirmières de trois ans à l’Université du Nouveau-Brunswick, à Saint-Jean.

Ce programme pilote, prévu pour être lancé en septembre 2024, vise à compléter l’offre actuelle de l’université en matière de baccalauréat en sciences infirmières, en proposant un parcours plus court, «mais tout aussi complet».

La ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Arlene Dunn, a souligné l’engagement du gouvernement provincial envers la résolution de la pénurie de personnel infirmier dans la province.

«Notre gouvernement continue de faire tout ce qu’il peut pour répondre à la demande de ressources en soins infirmiers dans la province. Il s’agit d’une priorité, et grâce à nos divers partenaires comme l’Université du Nouveau-Brunswick, nous établissons les bases qui nous aideront à répondre aux besoins de notre système de soins de santé en matière de main-d’œuvre.»

Le gouvernement provincial investira initialement 412 000 $ pour aider l’université à mettre en place ce programme novateur, avec un engagement maximal de 1 237 500 $ sur une période de trois ans, en fonction des évaluations des résultats et du succès préliminaire du programme.

Ce nouveau programme permettra au campus de Saint-Jean de créer 21 places supplémentaires pour son programme de sciences infirmières.

Paul Mazerolle, recteur et vice-chancelier de l’Université du Nouveau-Brunswick, a exprimé son enthousiasme quant à cette collaboration.

«L’Université du Nouveau-Brunswick est déterminée à améliorer la vie des gens dans l’ensemble de la province. En travaillant avec le gouvernement, nous continuons à trouver des manières stimulantes et innovantes de s’attaquer au manque de personnel partout dans la province.»

Le programme sera offert en trois sessions par année, au lieu de deux, ce qui permettra aux étudiants de le terminer plus rapidement. Selon la ministre Dunn, l’élargissement des options pour faire des études en sciences infirmières offrira une plus grande flexibilité et un plus grand choix aux étudiants, ce qui permettra à un plus grand nombre d’entre eux d’obtenir leur diplôme. – AN