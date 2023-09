Un expert juge la nouvelle stratégie forestière du N.-B. intéressante

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a adopté une nouvelle stratégie pour la gestion des forêts sur les terres de la Couronne. Un professeur en foresterie à l’Université de Moncton, Martin Béland, a une opinion plutôt positive au sujet des orientations prises.

Soigner la nature et le bûcheron. C’est l’exercice auquel le ministre des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick, Mike Holland, s’est attelé en élaborant sa stratégie à long terme pour les forêts publiques dévoilée le 30 août.

«Aujourd’hui, le Nouveau-Brunswick se trouve dans une position unique pour consacrer davantage de zones à la conservation, tout en multipliant les avantages économiques du secteur forestier», soutient-il.

Comment est-ce possible? Le professeur en sylviculture et en écologie forestière à l’Université de Moncton, Martin Béland, rit en réaction à la question.

«C’est un défi partout dans le monde: augmenter la production de bois tout en augmentant la conservation des forêts, contextualise-t-il. Là où il y a une marge de manœuvre, c’est dans la productivité des plantations [d’arbres].»

M. Béland indique que l’aménagement de zones de foresterie intensive permet de compenser les pertes de productivité causées par la protection de zones naturelles plus vastes.

«Le gouvernement peut profiter de l’arrivée à maturité de plantations passées, souligne-t-il. [Après les avoir fait couper], il va pouvoir les remplacer, puis la proportion du paysage en plantation devrait se stabiliser.»

Exploitation plus durable

Le ministère des Ressources naturelles fait valoir qu’il change l’exploitation en la déplaçant en grande partie vers des endroits où des investissements ont été réalisés pendant les quarante dernières années.

«[Ça] permettra d’augmenter la récolte durable à long terme de résineux dans les années à venir et, puisque les volumes [de bois] sont plus élevés dans ces zones. Cette récolte ne nécessitera pas une plus grande superficie», note-t-il.

Le gouvernement ajoute qu’il plantera ensuite un mélange d’épinettes et de pins à ces endroits. En même temps, il précise que les plantations cesseront dans les forêts naturellement mixtes.

Le ministère des Ressources naturelles souligne qu’en dehors des boisés légalement protégés, la part de terres forestières désignées pour la conservation de la biodiversité passera de 23% à 30%. Ce sont 210 000 hectares en plus qui serviront de zones tampons le long des cours d’eau, d’aires d’hivernage pour les cerfs et d’habitats forestiers anciens.

«En plus, il y aura une limitation des coupes à blanc à l’échelle des bassins versants pour préserver la fonction hydrologique des forêts, c’est-à-dire la rétention d’eau pour éviter la surcharge et l’érosion des ruisseaux et des rivières», remarque M. Béland.

Le professeur se réjouit surtout de l’annonce de méthodes de coupe encore inutilisées au Nouveau-Brunswick dans la forêt acadienne, en dehors des plantations. Elles permettent de préserver des arbres individuels et des îlots boisés dans les zones exploitées.

«C’est une nouveauté que je trouve très intéressante, commente M. Béland. C’est pour atteindre des objectifs de conservation. Des insectes, des oiseaux et des plantes rares ont besoin de conditions de vie stables. Un îlot boisé leur fournit un refuge. Le bois mort est aussi très important pour la survie des organismes.»