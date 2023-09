Un homme de 30 ans accusé de vol à main armée

Des accusations ont été portées contre un homme de 30 ans d’Oromocto en lien avec un vol à main armée survenu dans la localité.

Mercredi, vers 14h15, Chad Atkinson est entré dans une banque sur la rue Onondaga et a exigé qu’on lui remette de l’argent, indiquant qu’il avait une arme à feu dans son sac à dos.

La police est arrivée rapidement sur les lieux, et l’homme a été arrêté sans incident. Aucune somme d’argent n’a été donnée à l’homme. La police a saisi le sac à dos et une arme à air comprimé.

Le 31 août, l’individu a comparu en cour provinciale à Fredericton et a été accusé de tentative de vol qualifié; de possession d’une arme dans le but de commettre une infraction; de port d’une arme dissimulée et de bris de probation.

Il demeurera en détention jusqu’à sa prochaine comparution, le 5 septembre.