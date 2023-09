Un vélo triporteur sur la Véloroute de la Péninsule acadienne

Véloroute Péninsule acadienne vient de faire l’acquisition d’un premier vélo triporteur afin de permettre à tout le monde, peu importe son âge ou sa capacité, de profiter du plein air.

Les pensionnaires des Résidences Inkerman ont été les premiers à profiter du vélo triporteur la semaine dernière. Cette nouvelle acquisition représente une étape marquante pour Véloroute Péninsule acadienne.

Selon la directrice générale de l’organisme, Monika Mallet, l’initiative est inspirée du concept À vélo sans âge qui a été fondé en 2012 au Danemark. «Le concept a fait le tour du monde. Ça existe dans une cinquantaine de pays», dit-elle.

Véloroute Péninsule acadienne a décidé de développer l’initiative dans la région.

«Le but, c’est de réduire l’isolement en améliorant la santé mentale et physique des gens. On veut qu’ils voient autre chose que quatre murs. On veut qu’ils profitent du plein-air, de la Véloroute et qu’ils admirent le paysage, la beauté de la nature», explique Monika Mallet.

L’organisation qui gère la Véloroute a pu ainsi faire l’achat du premier triporteur.

«On a commencé par un, mais on veut faire l’achat de plusieurs», annonce sa porte-parole.

L’achat a été rendu possible grâce à une subvention gouvernementale par l’entremise du programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés.

«C’est un triporteur à assistance électrique», affirme-t-elle, ce qui permet d’aider le conducteur dans ses efforts.

«On peut asseoir deux passagers sur une banquette à l’avant du vélo. Ça donne bien du plaisir», mentionne la directrice générale qui est entrée en fonction en mai.

Véloroute Péninsule acadienne offre une formation de sécurité que tout conducteur du vélo triporteur doit suivre avant de prendre des passagers à bord.

Les Résidences Inkerman est le premier foyer à louer la nouvelle acquisition.

«De ce que j’ai su, ils adorent vraiment leur expérience. On a fait la location pour deux semaines afin de permettre à plusieurs résidents de bénéficier des balades», informe Monika Mallet.

Des employés du foyer de soins d’Inkerman ont suivi la formation pour conduire le vélo triporteur.

«On a une remorque qui a été prêtée par Jiffy, déclare la porte-parole de Véloroute Péninsule acadienne. On procède avec un système de location du tri porteur. On stationne la remorque au foyer de soins.» Le locataire devient ensuite responsable du vélo triporteur dans la remorque.

La location avec les Résidences Inkerman prend fin la semaine prochaine. Selon Monika Mallet, un autre foyer est déjà ciblé.