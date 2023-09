Une école du Restigouche achète tout le matériel scolaire nécessaire à ses élèves

Les parents des élèves fréquentant l’école primaire La Mosaïque du Nord à Bois-Joli ont un énorme casse-tête en moins en ce début d’année scolaire.

À quelques jours de la rentrée, plusieurs parents du Restigouche-Est ont l’esprit tranquille. C’est qu’ils n’ont pas eu à se ruer dans les commerces pour faire les courses aux fournitures scolaires. En effet cette année, c’est l’école qui s’en est chargé.

L’objectif est simple: s’assurer que tous les élèves aient ce dont ils ont vraiment besoin en salle de classe. Pas de perte, pas de superflu, pas de tape-à-l’œil. Tous les ciseaux seront semblables, tout comme les cartables, les crayons et les cahiers. En contrepartie, les parents n’ont qu’une cotisation de 30$ par enfant à débourser. Une aubaine diront certains, tant en économie d’argent que de temps.

Pour leur première journée de classe, les élèves n’auront ainsi besoin que d’emporter avec eux un étui, des espadrilles et leur sac à dos. Selon les niveaux, d’autres articles plus personnels – comme un tablier pour la peinture, des écouteurs, des clés USB – pourraient être requis en cours de route, mais on assure que ces ajouts seront minimes.

Cette initiative, c’est celle du directeur de l’établissement, Shawn Arseneault, en réponse – dans un premier temps – à l’énorme gaspillage constaté au niveau du matériel scolaire.

«On se rendait compte que les élèves retournaient à la maison en fin d’année avec une quantité incroyable de matériel très peu utilisé ou même carrément inutilisé. Des cartables, des Duotangs, des cahiers Canada, des feutres… Ce gaspillage m’a toujours dérangé, d’autant plus que c’est nous qui avons demandé tout ce matériel à la base», explique le directeur.

Selon ses estimations, la facture d’une rentrée scolaire pour une famille tournerait chaque année aux alentours de 80$ à 100$ par enfant. On est loin de la cotisation de 30$ exigée par l’école. L’économie est donc notable, qui plus est pour les familles comptant plus d’un enfant dans le système.

À noter d’ailleurs que même si la cotisation exigée est minime, l’école a identifié quelques familles moins bien nanties dont elle s’acquittera de la facture grâce à des dons anonymes effectués par des membres de la communauté.

«Aucun jeune n’aura donc à se sentir mal à l’aise en début d’année. Tout le monde aura le nécessaire en classe», promet le directeur.

Concept existant

Ce projet-pilote tenté dans le District scolaire francophone Nord-Est, M. Arseneault ne l’a pas inventé. Il l’a plutôt importé de la commission scolaire où il travaillait auparavant, dans l’Ouest canadien.

Au départ, le coût demandé aux parents était de 40$. Avec les années, il est tombé aussi bas qu’à 15$ puisque plusieurs items – comme des calculatrices, des ensembles de géométrie, ou des aiguise-crayons – n’avaient plus à être achetés à nouveau. M. Arseneault anticipe également une baisse des cotisations parentales au fur et à mesure que le projet progresse et qu’un inventaire se crée.

«C’est beaucoup d’organisation pour la première année, mais on s’attend que ce sera plus facile et même moins cher aussi tôt que l’an prochain», dit-il.

Pour s’assurer d’avoir la facture la plus basse possible, l’école a acheté une grande partie du matériel en gros, par le biais d’un fournisseur (dans ce cas-ci Staples). Il assure toutefois que les commerces du Restigouche ont également été mis à contribution.

«On a fait pas mal de magasinage auprès de nos marchands locaux au courant de l’été, et c’est certain qu’on devra en faire en cours d’année pour des ajouts et des remplacements. On veut continuer d’encourager l’achat local, c’est quelque chose qu’on garde en tête», indique-t-il, concédant que son initiative aura néanmoins certains impacts au chapitre des ventes.

Réflexions

Outre les économies de temps et d’argent, M. Arseneault estime que cette initiative est porteuse de réflexions, d’abord sur le gaspillage en milieu scolaire, mais aussi sur la responsabilité et le rôle du système public. Il estime également que cette façon de faire est une opportunité pour les enseignants de prendre conscience de certaines de leurs demandes aux parents.

«Cet exercice nous a forcés à nous questionner sur ce dont on a vraiment besoin en salle de classe. Certains articles demandés étaient devenus tellement pointus que les parents devaient les commander à grands frais. Il y a une limite selon moi à ce que l’on peut exiger (monétairement) des parents, surtout dans un système scolaire public», exprime le directeur.

Le directeur de La Mosaïque du Nord estime que ce projet comporte également une composante intéressante, soit celle d’uniformiser le matériel des élèves.

«Tout le monde aura le bon matériel pour le cours. C’est énorme pour les enseignants, car ça élimine le doute de commencer l’année en se demandant si tous les jeunes auront leur matériel», indique M. Arseneault.

Il note que cette standardisation fera en sorte que tous les élèves seront au même niveau à la rentrée puisqu’il n’y aura pas de distinction dans la qualité des fournitures. On risque de voir très peu de cartable de Barbie ou de superhéros à la Mosaïque cette année.

Réception positive des parents

Le projet-pilote a été présenté lors de la dernière année scolaire au Comité parental d’appui à l’éducation de l’école. Présidente de ce dernier et elle-même enseignante à l’école secondaire Aux quatre vents de Dalhousie, Guyane Pelletier a immédiatement été vendue à l’idée. Et elle n’était pas la seule.

«Tous les parents autour de la table ont été séduits instantanément par la proposition et trouvaient qu’il s’agissait d’une excellente idée. Il faut comprendre que le coût de la vie grimpe en flèche dernièrement et que les fournitures scolaires n’y échappent pas. De voir la facture baisser à 30$ – et de ne pas avoir à faire nous-même les achats -, c’est difficile d’être contre», souligne-t-elle.

Celle-ci aime particulièrement le fait que les jeunes seront dotés des mêmes fournitures scolaires.

«On a tous été enfants, et on a tous à un moment donné envié les fournitures des autres parce qu’elles étaient plus cool ou de meilleure qualité. En ayant tous les mêmes items, tout le monde est égal et ça devrait éviter des situations gênantes», dit-elle, avouant qu’elle aimerait bien voir cette mesure être implantée dans d’autres établissements.

À ce sujet, M. Arseneault avoue se sentir un brin surveillé. Plusieurs autres directions d’écoles l’ont en effet approché et ont promis de suivre la progression de ce projet pilote en vue, possiblement, d’implanter un format similaire chez elles.