Fierté de Moncton: la bonne humeur règne malgré un contexte politique tendu

L’humeur festive du Défilé de la Fierté de Moncton a pris la rue Main d’assaut samedi après-midi.

Dès 13h, une panoplie de couleurs est venue égayer le centre-ville dans le cadre de la 24e édition de l’événement.

La parade était l’une des nombreuses activités au programme du Festival de la Fierté 2023, qui a débuté le 25 août et qui se termine dimanche avec, en trame de fond, des tensions politiques et sociales liées à la communauté 2ELGBTQIA+.

Chris Albert est venu accompagné de son ami, Shayn Robichaud. Les deux sont originaires du Nord du Nouveau-Brunswick où les manifestations de fierté de diversité sexuelle et de genre se font plus timides. Ils se sont rencontrés l’année dernière alors qu’ils participaient à leur premier défilé de la Fierté de Moncton.

«J’ai l’impression que les gens sont beaucoup plus nombreux cette année pour montrer leur soutien dans le contexte des modifications à la politique 713, a observé Chris Albert. C’est le fun! C’est rassurant de voir que la communauté est encore là, encore fière et encore forte.»

De leur côté, les frères Charles et Claude Bourgeois en étaient à leur septième défilé de la Fierté de Moncton. Ils avaient tous les deux quitté le Nouveau-Brunswick pour aller s’installer au Québec pendant plusieurs années. La société s’est transformée pendant leur absence.

«Il y a un sentiment de réconciliation, a dit Charles Bourgeois. Il y a cinquante ans, vivre ici comme homosexuel, c’était perçu de manière très négative – c’était quasiment impossible. Aujourd’hui, ça fait du bien d’assister à un défilé comme ça, à Moncton, et de le vivre dans ma patrie.»

Natif de Memramcook, il n’a pas manqué de remarquer que les passages piétonniers aux abords de l’école où il a été en tant qu’enfant sont maintenant ornés des couleurs de la Fierté, tout comme ceux de la rue Main, à Moncton.

«Je n’aurais jamais pensé voir ça! Ça me rend émotif», a-t-il laissé tomber avec candeur.

Célébrant l’événement avec les drapeaux arc-en-ciel et acadien en guise de cape, son frère Claude considère qu’il est important que la communauté 2ELGBTQIA+ affirme sa fierté.

«Avec ce qui se passe dans d’autres pays – et même aux États-Unis – on voit toutes sortes de lois qui viennent restreindre ou enlever certains des droits que l’on tenait pour acquis, a-t-il observé. Ce n’est pas garanti que les droits qu’on a aujourd’hui seront toujours là.»

Les frères Claude et Charles Bourgeois. – Acadie Nouvelle: Devin Ashton-Beaucage Le député progressiste-conservateur de Moncton-Est, Daniel Allain. – Acadie Nouvelle: Devin Ashton-Beaucage La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt. – Acadie Nouvelle: Devin Ashton-Beaucage La délégation du Parti vert du Nouveau-Brunswick lors du défilé de la Fierté de Moncton. – Acadie Nouvelle: Devin Ashton-Beaucage L'ambiance était à la fête samedi lors du Défilé de la Fierté de Moncton. – Acadie Nouvelle: Devin Ashton-Beaucage

Tensions à la hausse

La pluralité des genres et la diversité sexuelle ont été au cœur de plusieurs événements marquants au cours de la dernière année.

Au Nouveau-Brunswick, la révision de la politique 713 a créé un débat opposant les droits des enfants trans à ceux de leurs parents. La Saskatchewan a récemment imité la province maritime en rendant le consentement des parents obligatoire en ce qui a trait aux changements de pronoms et de nom des élèves de moins de 16 ans.

Un peu partout au pays et ailleurs dans le monde, des drag queens ont été ciblées par des manifestations, et celles qui ont participé au festival Acadie Rock ont dû être protégées après avoir été menacées de mort lors de l’édition 2022.

Le 28 juin dernier, un ancien étudiant de l’Université de Waterloo est retourné sur son ancien campus et a poignardé une professeure et deux étudiants d’un cours portant sur la diversité de genre en pleine salle de classe.

Statistique Canada indique d’ailleurs que le nombre de crimes haineux basés sur le sexe et le genre est en hausse depuis le début de la présente décennie, passant de 54 incidents en 2018, à 60 en 2021 et 89 en 2022.

En 2021, 423 crimes haineux liés à l’orientation sexuelle ont été rapportés, dépassant largement le précédent sommet de 265 atteint en 2019. En 2022, 491 incidents du genre ont été rapportés aux forces policières.

«Le Canada est un pays assez progressiste dans lequel la plupart des communautés 2ELGBTQIA+ se sentent en sécurité, observe la professeure des départements de sociologie et de criminologie de l’Université de Moncton, Kim Dubé. Ça n’empêche pas qu’il y ait encore des crimes haineux contre ces communautés-là, nuance-t-elle. Et dans certaines provinces plus conservatrices, comme le Nouveau-Brunswick, on assiste à la remise en question de leurs droits et à certains reculs.»

Le ministre Greg Turner et le député progressiste-conservateur de Moncton-Est Daniel Allain lors du Défilé de la Fierté de Moncton. – Acadie Nouvelle: Devin Ashton-Beaucage Des délégations des districts scolaires Francophone Sud et Anglophone East étaient présents samedi lors du défilé de la Fierté de Moncton. – Acadie Nouvelle: Devin Ashton-Beaucage

Politiciens solidaires

Justement, plusieurs politiciens avaient défilé sur la rue Main afin de démontrer leur volonté de défendre les droits des minorités sexuelles et de genre.

C’était le cas du député progressiste-conservateur Daniel Allain, qui s’était fait exclure du cabinet du gouvernement Higgs après avoir ouvertement exprimé des réserves par rapport à la révision de la politique 713.

Le ministre Greg Turner, qui représente la circonscription de Moncton-Sud, marchait à ses côtés samedi. Le premier ministre Blaine Higgs, lui, n’y était pas.

«On n’a pas eu de réunion de caucus depuis le 26 juin et je n’ai pas parlé à mon premier ministre depuis», a dit M. Allain, ajoutant qu’il trouvait important d’être présent, non seulement en tant que député de Moncton-Est, mais aussi en tant que membre progressiste de son parti.

«Ça a été une année tumultueuse pour les gens des communautés 2ELGBTQ du Nouveau-Brunswick. C’est important pour moi d’être ici et de souligner que je suis avec eux, a-t-il affirmé. Je suis là pour défendre leurs droits.»

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick Susan Holt, qui a participé à l’événement avec quelques membres de son caucus, s’est dotée d’une mission similaire, affirmant qu’«il est plus important que jamais» de soutenir les droits de la communauté 2ELGBTQIA+.

«On a un gouvernement qui ne respecte pas la loi et qui ne respecte pas leurs droits. Alors, on doit démontrer qu’ici à Moncton et au Nouveau-Brunswick, on est inclusifs et on respecte tout le monde», a-t-elle affirmé.

Même son de cloche du côté de la députée du Parti vert du Nouveau-Brunswick, Megan Mitton, qui a également tenu à démontrer sa solidarité dans un contexte de tensions mondiales.

«On observe des attaques [sur la communauté 2ELGBTQIA+] et des lois qui sont adoptées dans différents pays. Le gouvernement Higgs a changé la politique 713 dans les écoles pour affaiblir les protections des jeunes. Il faut lutter contre ça et célébrer la communauté en même temps aujourd’hui», a-t-elle conclu.