Une fusillade à Ottawa fait deux morts et six blessés

Des noces se sont transformées samedi en scène de crime après qu’une fusillade eut fait deux morts et six blessés, a annoncé dimanche le Service de police d’Ottawa, qui a depuis ouvert une enquête pour homicide.

Les forces de l’ordre ont été appelées au Centre des congrès Infinity après que des coups de feu ont retenti peu avant 22h30, samedi soir, a indiqué la police. Les résidants vivant dans le quartier ont déclaré avoir entendu entre 20 et 25 coups de feu à ce moment-là.

L’inspectrice par intérim de la police d’Ottawa, Amy Bond, a déclaré que la fusillade avait eu lieu à l’extérieur du palais des congrès, ajoutant que toutes les victimes assistaient aux noces.

Elle n’a fourni aucun détail sur l’événement, mais a déclaré que les deux hommes tués n’étaient pas de la région d’Ottawa.

«Cette violence est tragique, c’est inacceptable, c’est inquiétant pour l’ensemble de notre communauté», a déclaré Mme Bond, qui n’a pas communiqué d’informations sur l’état des blessés.

Des rubans jaunes et des voitures de police ont encerclé le centre des congrès dimanche matin, tandis que les gens se rassemblaient autour des lieux avec un air confus et inquiet. Des policiers légistes, munis de gants et d’appareils photo, sont entrés et sortis du stationnement voisin.

Les informations sur les suspects sont également rares. Mme Bond a déclaré que les enquêteurs travaillaient toujours pour déterminer combien de personnes auraient pu être impliquées.

Aucune arrestation n’a été effectuée jusqu’à présent, a indiqué Mme Bond, ajoutant que de plus amples informations pourraient être publiées plus tard dimanche.

La police demande à toute personne possédant une séquence vidéo de la scène ou des informations sur la fusillade de se manifester.