Verstappen fracasse un record en gagnant un 10e Grand Prix de F1 de suite

Le Néerlandais Max Verstappen a établi un record de Formule 1 en gagnant un 10e Grand Prix d’affilée.

Le pilote Red Bull s’est imposé dimanche lors du Grand Prix d’Italie.

« C’est une belle statistique », a dit Verstappen sur la radio de l’équipe immédiatement après avoir franchi la ligne d’arrivée.

Verstappen avait égalé la marque établie par Sebastian Vettel en 2013 le week-end dernier, en triomphant à Zandvoort, aux Pays-Bas.

« Je n’aurais jamais pensé que quelque chose comme ça serait possible et nous avons dû travailler fort aujourd’hui, ce qui a rendu ça plus amusant », a dit Verstappen.

Son coéquipier Sergio Perez a suivi en deuxième place, tandis que Carlos Sainz, de Ferrari, a complété le podium.

La course a été réduite de deux tours, puisque les procédures de départ ont dû être reprises après que Yuki Tsunoda eut été victime d’un problème mécanique durant le tour de chauffe.

Sainz partait en position de tête et il a résisté aux assauts de Verstappen lors des 14 premiers tours. L’inévitable s’est finalement produit au début du 15e tour, puis Verstappen n’a jamais été véritablement inquiété par la suite.

L’avance de Verstappen au sommet du classement des pilotes est maintenant de 145 points et il se dirige vers un troisième championnat d’affilée.

Le pilote âgé de 25 ans a gagné 12 des 14 Grands Prix cette saison, tandis que Red Bull est invaincu puisque Perez a gagné les deux autres épreuves.

Verstappen avait également triomphé à Monza l’an dernier. Il n’avait auparavant jamais fait mieux qu’une cinquième place au GP d’Italie.

Perez a aussi réussi à éventuellement dépasser les deux pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Sainz, dimanche. Leclerc a flirté avec le désastre en tentant de dépasser Sainz au début du dernier tour, mais il a tout juste évité le contact et il s’est finalement contenté du quatrième rang.

« C’est très dur, très dur. Ça ne peut pas être plus dur qu’aujourd’hui, a dit Sainz. J’ai tenté de maintenir la cadence des voitures de Red Bull. Mes pneus arrières ont payé le prix, mais j’ai tout tenté pour me défendre. »

Derrière, les pilotes Mercedes George Russell et Lewis Hamilton ont pris respectivement le cinquième et le sixième rang, malgré des punitions de cinq secondes. Russell a été puni pour avoir dépassé illégalement Esteban Ocon, d’Alpine, tandis que Hamilton a été déclaré responsable d’un contact avec Oscar Piastri, de McLaren.

Alex Albon, de Williams, a terminé en septième position, devant Lando Norris, de McLaren, Fernando Alonso, d’Aston Martin, et Valtteri Bottas, d’Alfa Romeo.

Le Québécois Lance Stroll, d’Aston Martin, a terminé en 16e place après s’être élancé à partir du 20e et dernier rang sur la grille.