200 personnes pour défendre l’ancien champ de tir

Dimanche, que faisaient les gens de la Péninsule acadienne? Se promener? Déménager des meubles? Faire les «ventes de garage»? Préparer le retour à l’école des enfants? Environ 200 personnes répondront tout simplement: «Défendre notre camp d’armée».

Ce jour-là, à l’ancien champ de tir de Tracadie, le beau temps invitait la foule, mais celle-ci ne fut pas importante. Les organisateurs de la manifestation anti-bleuetières espéraient voir 2000 personnes. Le mouvement s’essouffle-t-il? Les attentes étaient-elles trop élevées?

Pour Raynald Brideau, l’un des meneurs, la journée s’est «très bien passée».

«On a eu assez de monde et la randonnée (rallye VTT et 4X4) est partie. Tout le monde va passer une belle journée. Ça s’est déroulé dans le calme.»

Serge Brideau, un autre militant de la première heure, avait un point de vue plus nuancé. Il ne doute pas que le gouvernement fera sa propre lecture de l’événement.

«Le gouvernement regarde ce genre de manifestation là. C’est sûr qu’il suit les médias. S’il y avait eu 5000 personnes, ici, aujourd’hui, probablement qu’il marcherait beaucoup plus sur la pointe des pieds quand il viendra, mais lorsqu’on est deux ou trois cents, je pense qu’il voit que l’intérêt n’est pas là. Les gens ne s’impliquent pas.»

Le maire de Tracadie, Denis Losier, et le député de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, étaient aussi présents.

Vers 13h30, plusieurs sont repartis, alors que d’autres participaient à une randonnée (rallye) de VTT et de 4X4; une excursion d’environ 40 km sur l’ancien champ de tir, estiment ses organisateurs.

Une manifestation a réuni quelques centaines de personnes à l'entrée de l'ancien champ de tir de Tracadie, du côté de Leech. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché

Résister

S’opposer aux bleuetières est une entreprise de longue haleine. Serge Brideau n’entend pas en rester là. Il pense faire de la résistance passive pour protéger l’ancien champ de tir, un «joyau», selon lui.

«Je l’ai encore à cœur, la cause. Je pense que la seule chose qu’il nous reste, c’est pacifiquement faire de la désobéissance civile, comme la dernière fois, il y a deux hivers passés. On était dans le bois et on s’est mis devant une abatteuse. Pour des raisons de sécurité, l’abatteuse ne pouvait pas aller de l’avant. On n’a pas brisé la loi et on n’a pas été violents.»

Raynald Brideau a multiplié les discussions durant la journée. Il ne doute pas que la résistance soit dans tous les esprits.

«Ils ne veulent rien savoir des bleuetières sur le camp d’armée. Je ne veux pas dire qu’ils vont utiliser la force, mais il n’y aura plus de calme. Les gens, ils vont y aller maintenant (sur l’ancien champ de tir) et ils vont repousser la machinerie.»

La municipalité de Tracadie, de son côté, s’apprête à modifier son plan rural pour interdire les bleuetières sur l’ancien champ de tir. C’est une mesure purement symbolique, puisque le ministre des Gouvernements locaux aura prochainement (si ce n’est déjà acquis) la capacité d’invalider tout arrêté municipal.

Les deux derniers chefs héréditaires Mi'kmaq étaient présents à Tracadie, dimanche, lors de la manifestation contre l'expansion des bleuetières sur l'ancien champ de tir de l'endroit. Dans la photo, le grand chef hérédistaire Mi'kmaq, Nicholas Prisk et la grande cheffe héréditaire Mi'kmaq, Donna Thibodeau Nagoosit, discutent avec l'un des prinicpaux défenseurs de l'ancien champ de tir, Serge Brideau. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché

Un appui exceptionnel

Dimanche, des personnalités rares ont rallié les manifestants. Les deux seuls chefs héréditaires connus de la nation Mi’kmaq étaient de passage à Tracadie pour se joindre à eux.

La Grande cheffe Donna Thibodeau Nagoosit et le Grand chef Nicholas Prisk sont les descendants de lignées très anciennes. Contrairement aux chefs élus, ils détiennent une autorité qui n’est transmissible que par le sang, un principe qui est à la base des monarchies.

Tous deux ont accepté de s’entretenir avec l’Acadie Nouvelle.

«On est les deux seuls qui détiennent l’autorité de faire quoi que ce soit avec les bleuetières», a dit la Grande cheffe.

«On a vu où les coupes (forestières) ont été faites (sur l’ancien champ de tir), a-t-elle repris. Ils (les industries et le gouvernement) sont sur des territoires mi’kmaq. Ils le font sans parler aux personnes qui ont l’autorité».

Selon elle, l’exploitation des terres va trop loin et la région n’en bénéficie pas. C’est une tendance qu’elle observe ailleurs dans la province.

«On sait qui l’on est, on sait ce qu’on doit faire, mais il nous faut l’appui de la population. Depuis trois ans, on examine beaucoup de choses en lien avec notre territoire. Il y a du creusage, il y a du vol, il y a des coupes à blanc et nous n’en bénéficions pas.»

La Grande cheffe parle d’appui tout en tendant la main.

«Nous voulons accorder notre protection à toute personne qui veut protéger notre territoire. Les gens ne doivent plus avoir peur d’être arrêtés ou poursuivis. Ce sera sérieux, mais pacifique.»

Elle a tenu à préciser que l’opposition aux bleuetières doit se faire de manière paisible.

Le Grand chef Nicholas Prisk a pour sa part rappelé que les revendications mi’kmaq sur les «territoires souverains» sont justifiées.

«On a l’un des fonds immobiliers (terres), ici, dans ce que vous appelez le Canada. Nous avons ici des territoires souverains en Mi’kma’ki (terres mi’kmaq). Je détiens des documents qui confirment que les premiers ministres ont reconnu notre souveraineté.»

Les prétentions mi’kmaq, sur l’ancien champ de tir en particulier, sont appuyées de preuves historiques. Des dizaines de sites archéologiques tendent à y confirmer une présence autochtone particulièrement ancienne.