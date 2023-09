Politique 713: des districts et des enseignants dans l’incertitude

À quelques jours de la rentrée scolaire, des districts scolaires font preuve de prudence avec une politique 713 révisée qui est potentiellement problématique sur le plan légal et qui place les enseignants dans une situation «extrêmement délicate».

Dès la rentrée scolaire, prévue pour le 6 septembre, les districts scolaires devront composer avec une nouvelle version de la politique 713, qui établit les exigences minimales pour le respect des élèves LGBTQ+.

Le gouvernement Higgs a modifié ces règles, et demande maintenant le consentement des parents avant d’autoriser le personnel enseignant à utiliser les prénoms et les pronoms choisis par les élèves transgenres et non binaires de moins de 16 ans.

Cela peut être problématique pour les élèves LGBTQ+ dont les parents n’acceptent pas leur identité.

Certains districts ont établi leur propre politique «plus exhaustive» pour rétablir certaines protections pour ces élèves. Mais selon le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, les districts doivent utiliser la politique provinciale.

L’Acadie Nouvelle a cherché à savoir quelle politique les districts utiliseront à la rentrée.

«La préoccupation de nos districts, c’est de s’assurer qu’on a des politiques qui tiennent compte de la Charte, de la Loi sur les droits de la personne du N.-B., et de l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est notre première préoccupation», affirme Ghislaine Foulem, présidente du district scolaire francophone Nord-Est.

Le défenseur des enfants et des jeunes du N.-B., Kelly Lamrock, a signalé le 15 août dernier que la politique 713 telle que modifiée par le gouvernement viole les droits des enfants en vertu de certaines lois, dont la Charte des droits et libertés et la Loi sur les droits de la personne du N.-B.

Il y a eu d’autres modifications à la politique depuis, mais elles ne semblent pas régler ces problèmes.

«Si on prend des politiques qui vont à l’encontre de la Charte, on peut supposer qu’on pourrait aussi être poursuivis. C’est très délicat», dit Ghislaine Foulem.

Pour l’instant, elle affirme que le conseil d’éducation consulte ses avocats, qu’il a demandé un avis juridique sur la question, et que le gouvernement est au courant. Le CED se rencontre aussi le 12 septembre à ce sujet.

Au district scolaire francophone Sud, le conseil d’éducation se penchera sur la question lors d’une rencontre le 13 septembre. D’ici là, le DSFS «continuera d’assurer la sécurité de chaque personne apprenante, peu importe leur orientation sexuelle ou leur identité de genre», a indiqué Jean-Luc Thériault, porte-parole du DSFS.

Le district scolaire francophone Nord-Ouest n’a pas répondu à nos questions, mais il dit organiser un point de presse le 5 septembre.

Stéphanie Babineau, nouvelle présidente de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du N.-B. – Gracieuseté «À la veille de la rentrée scolaire, il y a encore plus de questions que de réponses, malheureusement.» – Archives

Une situation délicate pour les enseignants

Les districts tentent de s’organiser, mais cela signifie aussi que bien des enseignants n’ont pas encore reçu de directives de la part de leur district sur la mise en œuvre de la politique, selon Stéphanie Babineau, nouvelle présidente de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du N.-B.

«C’est comprenable, ça crée un sentiment de questionnement, de nervosité, d’appréhension chez le personnel enseignant qui va accueillir les élèves à compter de mardi de la semaine prochaine.»

Elle affirme que les enseignants doivent jongler avec leur tâche de «demeurer dans le respect des droits et de la santé des enfants» tout en reconnaissant les modifications du ministre à la politique 713.

Autre problème potentiel: si l’école ne peut pas obtenir le consentement des parents pour les pronoms d’un élève trans ou non binaire de moins de 16 ans, l’école doit «encourager» l’élève à consulter un professionnel, comme un psychologue scolaire ou un travailleur social, pour «développer un plan lui permettant de parler à ses parents lorsque l’élève sera prêt à le faire».

Or, dans certaines écoles, ces postes de professionnels peuvent demeurer vacants pendant de longues périodes de temps. Stéphanie Babineau affirme que la liste d’attente peut être très longue, et que le fait que cette politique encourage les élèves LGBTQ+ à s’y référer pourrait «causer un embouteillage».

«À la veille de la rentrée scolaire, il y a encore plus de questions que de réponses, malheureusement.»