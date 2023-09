Bleuets sauvages: les élus invités à dénoncer l’intimidation et les menaces

«L’industrie du bleuet sauvage de la Péninsule acadienne» a vivement réagi devant la manifestation qui visait à dénoncer, dimanche, l’exploitation agricole à grande échelle qu’on s’apprête à faire de l’ancien champ de tir de Tracadie.

Mardi, «l’industrie du bleuet sauvage de la Péninsule acadienne» a annoncé, dans un communiqué de presse, qu’elle souhaite voir les élus et les leaders «dénoncer vigoureusement tout acte de violence, d’intimidation et de menaces envers les fermiers et leurs employés.»

Durant la manifestation, des défenseurs de l’ancien champ de tir ont laissé entendre qu’ils pourraient recourir à la résistance passive pour contraindre les entreprises, qui préparent les bleuetières, à abandonner les lieux.

S’il ne désigne personne en particulier, le communiqué évoque de possibles «activités nuisibles».

«Nous ne tolérerons en aucun cas des actes criminels, comme cela a été chuchoté par certains dissidents, qui menacent la sécurité et la stabilité de notre communauté. […] Nous ne pouvons permettre à un petit nombre d’individus de fomenter des activités nuisibles […]»

L’industrie du bleuet sauvage de la Péninsule acadienne voudrait que la GRC soit «plus vigilante dans ce dossier». Elle déplore d’autre part «le manque d’engagement du ministre de la Sécurité publique».

L’industrie «exhorte» les «mécontents» à «s’engager dans des dialogues constructifs avec les autorités compétentes, plutôt que de recourir à la violence, à l’intimidation ou aux menaces».

Le communiqué, qui ne fait aucune mention de Bleuets NB, a toutefois été diffusé par son directeur général, Donald Arseneault.

En conclusion, il y est fait appel «à l’unité et à la solidarité au sein de notre communauté, afin que nous puissions continuer à faire prospérer l’industrie du bleuet sauvage en Péninsule acadienne».