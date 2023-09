La GRC enquête sur une tentative d’enlèvement d’enfant

La GRC sollicite l’aide de la population pour identifier un individu qui aurait tenté d’enlever un enfant à Tilley, dans l’ouest de la province.

Lundi, vers 9h40, le Détachement de la vallée de l’Ouest a été informé qu’un homme avait abordé un enfant sur le chemin Walker, à Tilley, et avait tenté de le forcer à entrer dans son véhicule. L’enfant s’est débattu et a réussi à s’enfuir pour aller à une maison du voisinage. L’homme a quitté les lieux avant l’arrivée des policiers.

La police sollicite maintenant l’aide du public pour identifier l’homme. Il a les cheveux noirs, courts sur le devant et plus longs en arrière. Il a une carrure forte et mesurerait entre 5 pi 5 po (165 cm) et 5 pi 8 po (173 cm).

Si vous avez vu un homme au volant d’un véhicule blanc qui circulait dans le secteur du chemin Walker, à Tilley, lundi entre 9h et 12h, si vous résidez dans le secteur et avez une caméra de surveillance sur votre propriété qui filmait pendant cette période ou si vous avez circulé dans le secteur pendant cette période et que votre véhicule est muni d’une caméra témoin de surveillance qui filmait, veuillez communiquer avec le Détachement de la vallée de l’Ouest au 506-423-8719 puisque vous pourriez avoir des renseignements utiles à l’enquête.

Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime en composant le 1‑800‑222‑8477, en téléchargeant l’application mobile sécurisée « P3 Tips » ou en allant dans son site Web à www.crimenb.ca.