Retirer le financement de Radio-Canada serait «catastrophique» pour des communautés minoritaires francophones

Une proposition de retirer tout financement gouvernemental à Radio-Canada sera débattue au congrès du Parti conservateur du Canada à Québec cette semaine. Sa mise en vigueur serait «catastrophique» pour les minorités francophones, selon une experte.

«Nous pensons que le contrôle et les opérations de CBC et de la SRC en tant qu’entité devraient être assurés par un financement indépendant et non gouvernemental», peut-on lire dans le cahier de propositions politiques qui seront débattues au grand rassemblement du Parti conservateur à Québec, du 7 au 9 septembre.

Marie-Linda Lord, professeure d’information-communication à l’Université de Moncton et ancienne journaliste, estime que le retrait de financement public à Radio-Canada serait «catastrophique» pour les communautés francophones en situation minoritaire au Canada, comme l’Acadie du N.-B.

La couverture de nouvelles régionales en souffrirait, selon elle.

«Ça serait des représentations locales, régionales qui disparaîtraient. Et c’est important, au niveau de l’information, tout ce qui est près du “moi” est ce qui est le plus important.»

Dans les provinces de l’Atlantique, Radio-Canada Acadie remplit un mandat qui est impossible à remplacer en tant que diffuseur en français, selon elle.

«On n’a qu’à regarder notre réalité ici en Acadie: il n’y a personne d’autre qui peut jouer le rôle de Radio-Canada Acadie, ne serait-ce par ses émissions de radio, mais aussi le téléjournal.»

Alexandre Cédric Doucet, président sortant de la Société de l’Acadie du N.-B., abonde dans le même sens.

«Radio-Canada joue un rôle fondamental pour la communauté linguistique acadienne et francophone au N.-B. Son définancement ferait en sorte que les nouvelles sur le terrain, les nouvelles de la communauté, seraient moins visibles et moins connues. Ça aurait un effet néfaste.»

Il affirme qu’il s’oppose également au retrait de financement public de la CBC.

«Chaque fois qu’on s’attaque à un média, ça envoie un message négatif à la population. Je pense que tout parti qui respecte la démocratie doit aussi respecter les médias.»

Marie-Linda Lord affirme aussi que même si cette résolution est adoptée, cela ne signifie pas nécessairement que les conservateurs vont vouloir retirer du financement à Radio-Canada.

Le chef du parti, Pierre Poilievre, milite depuis longtemps sur l’idée de «définancer» la CBC, mais il a déjà laissé entendre qu’il soutenait les services de Radio-Canada.

Il a affirmé en mars 2022 qu’il voit une différence entre la CBC et Radio-Canada, vu qu’il «n’y a pas autant de médias francophones».

«Je comprends qu’il y a un besoin dans la langue française qui n’existe pas dans la langue anglaise en termes de médias», a-t-il affirmé à l’époque lors d’une entrevue à Radio-Canada.

L’Acadie Nouvelle a demandé au parti si son chef a changé d’idée sur ce point, mais n’a pas reçu de réponse mardi.

Mais si les conservateurs décident effectivement de retirer le financement public à Radio-Canada, Marie-Linda Lord estime qu’il faut s’attendre à une forte réaction de la part des électeurs au Québec, ce qui en fait un calcul politique risqué pour Poilievre.

«Si jamais cette résolution est adoptée, ça ne va certainement pas être favorable pour la campagne de Poilievre et des conservateurs au Québec, parce qu’il va y avoir une levée de boucliers au Québec, sans compter au niveau de la francophonie canadienne.»

Mme Lord affirme aussi que même si les conservateurs se contentent de couper du financement public à la CBC, Radio-Canada en fera aussi les frais.

Elle affirme que les deux sociétés partagent des correspondants à l’étranger et que leurs journalistes partagent des ressources et de l’espace de bureau dans des régions du Canada.