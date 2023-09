Sécurité et routes cyclables: Moncton invitée à presser le pas

La Ville de Moncton a investi plus d’un million de dollars cet été pour réaliser cinq projets visant à améliorer la sécurité de ses pistes et routes cyclables.

Beaucoup saluent l’initiative, mais d’autres affirment que c’est encore bien peu. C’est le cas du président de la Coalition pour le transport actif de Moncton, Brian Branch.

Il cite en exemple la ville de Halifax, qui vient d’annoncer une enveloppe de 25 millions$ pour le transport actif, grâce notamment à du financement du provincial et du fédéral.

«C’est ce qu’on aimerait que la Ville de Moncton essaie de faire», mentionne l’avide cycliste.

La piste qui longe le boulevard Vaughan-Harvey a subi la plus grande transformation cet été. Cette artère majeure arbore maintenant une jolie couleur verte par endroits. Mais là encore, Brian Branch n’est pas convaincu.

«Ce n’est pas une place où j’enverrais mes enfants se promener en vélo, notamment à cause des entrées et des sorties», avance-t-il.

«Il y a quand même une amélioration qui a été apportée cet été aux endroits qui étaient plus dangereux. On ne veut jamais se plaindre quand la Ville fait des efforts, mais il y a des problèmes qui persistent. Il n’y a pas assez de fonds pour tout faire.»

Moncton a commandé un plan de transport actif à des consultants, qui a été livré l’an passé. Ce plan s’étale sur plusieurs années.

«Mais à la vitesse que la Ville investit pour mettre en place ce plan-là, ça va prendre 50 ou 60 ans pour le compléter», image le président de la coalition.

Il estime qu’on aurait besoin de 80 millions $ pour avoir un réseau qui répond aux besoins des cyclistes.

«Le transport en vélo est en train d’exploser avec la venue des vélos électriques. On ne va donc pas très loin avec un million de dollars», note Brian Branch.

Selon lui, il n’y a pas assez de personnel dans les différents départements de la Ville de Moncton pour véritablement mettre le plan en action.

«Une des demandes que nous avions faites au conseil municipal l’an dernier, c’était d’embaucher un coordinateur de transport actif. Il y en avait un, mais il s’est fait frapper par une voiture il y a sept ou huit ans. Ils ne l’ont jamais remplacé. Ses tâches ont été éparpillées dans différents départements.»

Du côté de la municipalité, on précise que le processus d’embauche est justement en marche afin de pourvoir ce poste..

«Avec l’engouement grandissant qu’on voit pour le vélo et le coût de la vie qui augmente, en plus du prix de l’essence, beaucoup de gens ont décidé de sortir leur vélo du sous-sol», mentionne Brian Branch.

Des travaux en cours

Le directeur du bureau d’ingénierie, René Lagacé, explique que les cyclistes verront quelques grandes différences dans le réseau d’ici l’automne.

«Du côté infrastructure, il nous reste à installer des séparateurs le long de Vaughan Harvey entre Main et St. George (même approche que sur Killam, entre Ayer et le rond-point). Il y a aussi la connexion avec le nouveau pont (Riverview) qui sera complétée cet automne», souligne-t-il.

«Pour 2024, nous sommes encore dans la phase de planification. Il n’y a donc rien de concret à offrir à ce point.»

La liste des projets complétés en 2023 comprend les secteurs Vaughan Harvey entre Main et St. George (voies cyclables peinturées avec séparateurs), Killam entre Ayer et le rond-point (voies cyclables peinturées avec séparateurs), le sentier riverain – connexion avec le nouveau pont de la Petitcodiac (nouveau sentier connecteur), Dickson entre Brookside et St-George (voies cyclables peinturées) et l’intersection St-George et Milner (voies cyclables peinturées dans l’intersection).

Le cyclisme très utile au quotidien

Luc Swanson est un avide cycliste depuis toujours.

Le retraité de la fonction publique fédérale de 64 ans possède une voiture, mais il préfère de loin enfourcher sa monture à deux roues pour se déplacer en ville. Pour lui, le vélo est plus qu’une simple activité physique, c’est aussi un moyen de transport très utile dans son quotidien.

«Dans le temps, j’allais travailler à vélo, si la température le permettait. Si je dois aller à l’épicerie ou au dépanneur, je n’ai pas besoin d’utiliser ma voiture», explique-t-il.

En 2013, il a rempli sa voiture d’essence et il s’est écoulé 80 jours avant le plein suivant. C’est vous dire à quel point il adore sa bécane.

Sa saison dure habituellement du début avril à la fin novembre. En 2023, Le Québécois d’origine a parcouru plus de 6500 kilomètres à vélo.

Il a déjà fait mieux.

«Ma meilleure année, c’est quand j’ai traversé le Canada en vélo en 2002. Entre Victoria et St. John’s, on parle de plus de 12 000 km», souligne-t-il, non sans un brin de fierté dans la voix.

Il avoue ne s’être jamais senti en danger sur son vélo dans les rues et les sentiers de Moncton.

«Si tu fais du vélo, il ne faut pas que tu aies peur. On sait tous qu’il y a un certain risque. Il y a des routes que je n’utilise pas à Moncton, comme le chemin Mountain parce que c’est trop étroit», explique-t-il.

«Même chose pour Elmwood entre Morton et l’autoroute. Je ne les utilise pas à moins que ce ne soit une obligation.»

Il aime bien les améliorations apportées aux voies cyclables dans les rues de la ville de Dawn Arnold au cours des derniers mois.

«Je trouve ça vraiment très bien. Nous avons de très belles pistes cyclables ici. Certaines sont dans le bois, d’autres près de la rivière. C’est vraiment parfait.»