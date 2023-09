Tim Horton lance une boutique en ligne… des vêtements

Tim Hortons a lancé une boutique internet pour vendre une nouvelle ligne de vêtements.

La chaîne de restauration rapide établie à Toronto a indiqué que son nouveau TimShop.ca proposait une gamme de chandails, de t-shirts et de pantalons de jogging au look rétro.

Les vêtements en édition limitée comprennent des vêtements de détente neutres portant des logos Tim Hortons «vintage», des chandails à cols ronds de couleur rose et bleu et même des tenues inspirées des Timbits.

Tim Hortons affirme que le magasin vendra des marchandises supplémentaires lors de la Journée nationale du café, plus tard ce mois-ci.

La boutique en ligne propose également des capsules pour cafetières Nespresso, du café moulu et des capsules K-cup de thé.

Tim Hortons s’était associé à la pop star Justin Bieber pour vendre une gamme de sacs fourre-tout, de bonnets et de sacs banane en 2021.

«Il y a tant de Canadiens, d’un océan à l’autre, qui nous ont dit qu’ils aimeraient voir plus de vêtements de notre part pour célébrer l’allure nostalgique de Tim Hortons et le reflet plus moderne de la marque aujourd’hui», a expliqué le vice-président principal des biens de consommation, du numérique et de la fidélisation de l’entreprise, Markus Sturm.