Une page d’histoire se tourne à Edmundston

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Edmundston a perdu une partie de son histoire récemment, alors que des statues du sculpteur madawaskayen, Albert Deveau, ont dû être retirées.

La Ville d’Edmundston a expliqué que, pour assurer la sécurité des passants, elle a été dans l’obligation d’enlever les sculptures représentant la légende des peuples fondateurs de la région qui se trouvaient à proximité de l’hôtel de ville.

Selon la Municipalité, une des sculptures s’est effondrée, il y a environ une semaine, en raison d’un état avancé de détérioration.

«Malgré tous les bons soins et l’entretien que le sculpteur Albert Deveau a prodigués à ses œuvres au fil des années, les sculptures ne tiennent plus et sont complètement détériorées de l’intérieur. L’une d’entre elles est tombée et les autres sont dans un état fragilisé. Elles seront entreposées pour le moment et la Ville d’Edmundston se penchera sur les prochaines actions dans le but de les remplacer», a expliqué le maire d’Edmundston, Eric Marquis.

Ces géants de bois avaient été sculptés par M. Deveau à la tronçonneuse pendant les éditions de la Foire Brayonne de 1986 à 1991.

Notons qu’une autre de ses statues, soit celle du soldat qui se trouvait devant le Fortin du Petit-Sault, a aussi été retirée en raison de son état précaire.

M. Marquis a confié que quelques mois avant son décès, il avait eu des discussions avec le sculpteur qui assurait alors l’entretien de ses œuvres. Il lui avait alors mentionné qu’elles étaient presque en fin de vie.

«Je l’avais rencontré en décembre 2021 et il avait travaillé sur les statues pour tenter de les préserver, mais il m’avait avoué qu’il fallait voir à d’autres options.»

Originaire du Madawaska, M. Deveau était un passionné de l’histoire de la région et un Brayon dans l’âme. Il est décédé en mai 2022, à l’âge de 76 ans.

Il a réalisé plusieurs sculptures qui se trouvent un peu partout au Nord-Ouest et même ailleurs dans les Maritimes. Selon le site web Toucher du bois, il a reproduit une foule de personnages historiques dont Malobiannah pour la ville de Grand-Sault, un fermier pour le marché Hayward à Jacksonville, des têtes de violon soulignant le Fiddlehead Festival de Plaster Rock, des statues commémoratives pour le parc J.K. Irving de Saint-Jean et même un Brayon saluant les passants en France.

Les oeuvres d’Albert Deveau étaient sculptées à partir de billots de pin blanc et d’orme.

Ses statues géantes, installées près de l’hôtel de ville d’Edmundston, étaient parmi les plus connues et représentaient une attraction touristique populaire dans le coin.

Elles servaient à illustrer les six peuples dits «fondateurs» qui ont marqué l’histoire de la municipalité. On y retrouvait donc les Irlandais, les Anglais, les Acadiens, les Wolastoqiyik, les Écossais et les Canadiens français.

Ce mythe des six peuples a été réfuté à maintes reprises par les historiens, mais la légende est tout de même demeurée vivante au fil des années. Selon le maire d’Edmundston, il n’était pas rare de voir des gens admirer les statues ou les prendre en photo.

«Ces œuvres d’Albert Deveau ont enrichi notre paysage pendant près 40 ans. Leur départ laisse un grand vide. Nous souhaitons absolument nous assurer de maintenir l’intégrité du lieu, à la fois en hommage à M. Deveau, mais également en hommage au développement du Madawaska», a ajouté le maire Marquis.

Le conseil municipal souhaite déjà que le site où les sculptures étaient installées près de l’hôtel de ville conserve sa vocation de mise en valeur de l’histoire d’Edmundston. Un comité sera créé afin de définir les prochaines étapes.

«On fera ça au cours des prochains mois pour nous donner une idée de la façon dont on peut remplacer cette partie de notre patrimoine qui s’est envolée.»