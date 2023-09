Campbellton: le bateau de l’esplanade et l’ancien Beau Brummell bientôt choses du passé

Le conseil municipal de Campbellton a réglé coup sur coup, lundi soir, deux dossiers inesthétiques qui traînaient sur son bureau depuis quelque temps déjà.

Les conseillers ont en effet ratifié deux propositions, la première étant la démolition de l’édifice situé au 148 rue Water – l’ancienne mercerie Beau Brummell -, et la seconde l’octroi du contrat pour le retrait du bateau décoratif installé en bordure de la rivière Restigouche et du pont interprovincial.

Vacant depuis maintenant quelques années, l’édifice de la rue Water a été jugé dangereux pour la sécurité du public en raison de son état avancé de délabrement et de son manque de solidité. Au fil des ans, quatre avis de conformité ont été envoyés au propriétaire afin qu’il effectue les travaux d’urgence nécessaires, mais aucune action n’a été entreprise.

Sa démolition a été confiée à l’entreprise ontarienne IQ Environmental pour un montant de 628 500$. Celle-ci devrait débuter les travaux d’ici la fin du mois de septembre. La résolution stipule que la démolition comprendra l’ensemble de l’immeuble, mais aussi une partie de l’édifice adjacent (156 Water) puisqu’ils sont rattachés.

Preuve que ce dossier agaçait particulièrement les élus, certains conseillers n’ont pu s’empêcher de sourire et même d’applaudir à la suite de l’adoption de l’arrêté.

«On ne peut pas parler de fierté avec une bâtisse comme ça qui tombe en ruine, qui est dangereuse, en plein milieu de notre centre-ville», exprime avec soulagement le maire de Campbellton, Jean-Guy Levesque, soulignant au passage que le travail dans ce dossier a été grandement amorcé par le conseil précédent.

Selon le maire, le conseil tentera de recouvrer le montant de la démolition auprès du propriétaire ou, en dernier recours, en la réclamant de Fredericton.

Dans le cas du bateau, le conseil avait décidé de s’en départir plus tôt cette année, soit par son déménagement, soit par sa démolition. Les propositions reçues jusqu’à présent n’avaient toutefois pas été jugées dignes d’intérêt. Mais voilà qu’une proposition de dernière minute a retenu l’attention, soit celle de la compagnie IQ Environmental, la même qui effectuera la démolition de l’ancien Beau Brummell. Celle-ci s’est proposée pour faire une pierre deux coups puisqu’elle sera déjà à quelques coins de rues de là ce mois-ci avec tout l’équipement nécessaire à son extraction ou son démantèlement.

«Nous n’avions rien contre le bateau comme tel, mais on trouve que ça ne représente tout simplement pas notre réalité. Et comme on n’a jamais pu lui trouver une véritable utilité, il est resté là à rouiller. Ce n’est pas l’image que l’on veut projeter directement à l’entrée de notre ville», indique M. Levesque.

À ce stade, le conseil ne sait pas encore ce que l’entreprise compte faire du bateau, à savoir retirer l’engin et le conserver ou encore le vendre pour sa ferraille. Le contrat stipule seulement que l’entreprise doit le retirer et remettre le terrain en état. En échange, la compagnie s’engage à remettre à la Ville un montant de 1000$, somme que le conseil devra à son tour redistribuer à une cause ou un organisme à but non lucratif de son choix.