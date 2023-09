Délais de réponse: Ambulance NB veut négocier avec Medavie

Ambulance NB veut négocier avec le fournisseur de services de santé Medavie NB pour tenter de régler des problèmes identifiés en 2020 par la vérificatrice générale, notamment en ce qui concerne les temps de réponse dans les régions rurales.

Près de trois ans après un rapport de la vérificatrice générale Kim MacPherson qui a conclu que le contrat liant Services de santé Medavie NB à Ambulance NB désavantage les régions rurales du N.-B., Ambulance NB affirme que les parties vont renégocier le contrat prochainement.

L’an dernier, le ministère a affirmé que cette négociation avait été mise de côté en raison de la gestion de la pandémie de COVID-19.

Les négociations devraient tenir compte de certains problèmes identifiés en 2020 par la VG, selon ce qu’a affirmé Ian Watson, président du CA d’EM/ANB au Comité permanent des comptes publics, à Fredericton, mercredi.

«Ce serait présomptueux de prédire quand cela se terminera, mais nous nous attendons à débuter le processus formel de notre négociation avant Noël, c’est certain.»

Les discussions formelles entre les deux parties n’ont pas encore commencé, mais Ambulance NB a avisé Medavie de son intention de renégocier le contrat, et Medavie a «confirmé son intérêt» pour ces négociations, d’après Ian Watson, qui est aussi sous-ministre adjoint au ministère de la Santé.

L’Acadie Nouvelle a demandé un commentaire de la part de Medavie sur ces négociations, mais n’a pas reçu de réponse.

L’ancienne vérificatrice générale, Kim Adair-MacPherson, a suggéré au gouvernement provincial en 2020 de renégocier son contrat avec Medavie même s’il n’arrive pas à échéance avant 2027, notamment en raison de problèmes avec la façon dont on mesure le rendement d’Ambulance NB.

Son rendement est mesuré selon son temps de réponse aux appels dans quatre grandes régions du N.-B. Elle doit répondre aux appels urgents au 911 dans un délai de 9 minutes pour les zones urbaines et 22 minutes pour les zones rurales, et ce, dans 90% des cas.

Or, ces quatre grandes régions comprennent des régions rurales et urbaines. Le volume beaucoup plus élevé d’appels et les temps de réponse rapides dans ces centres urbains masque donc des délais de réponse plus longs dans des régions rurales.

D’après la VG, cela pose problème parce que ces résultats sont utilisés pour calculer les primes de rendement payées à Services de santé Medavie NB par le gouvernement, sans égard pour les résultats plus faibles en région rurale.

Elle a aussi relevé un usage excessif de certaines exemptions prévues dans le contrat pour des facteurs qui échappent au contrôle d’Ambulance NB.

Mercredi, Megan Mitton, députée du Parti vert, a souligné que dans un secteur de sa circonscription, à Port Elgin, Ambulance NB n’a jamais pu atteindre le seuil de 90% de réponse ponctuelle dans cette région en 2022.

Son pourcentage de réponse ponctuelle dans cette région a plutôt varié entre 55,6% en avril et 15,8% en septembre 2022.

Craig Dalton, DG d’Ambulance NB, a répondu que certains facteurs échappent à son contrôle, notamment le volume élevé d’appels et la pénurie de travailleurs paramédicaux.