Le meurtre de Richard Oland est-il l’oeuvre du crime organisé?

Le meurtre de l’homme d’affaires néo-brunswickois Richard Oland serait l’oeuvre du crime organisé, selon une journaliste qui vient tout juste de publier le livre Who killed Richard Oland?: A real-life murder mystery.

Janice Middleton s’est intéressée de près aux circonstances entourant le meurtre à Saint-Jean de celui qui était autrefois copropriétaire de la brasserie Moosehead.

Richard Oland a été brutalement assassiné dans son bureau du centre-ville en début de soirée du 6 juillet 2011.

Le corps affichait de nombreuses marques de blessures, dont 14 fractures du crâne.

Douze années plus tard, ce meurtre demeure non résolu et inexpliqué.

Principal suspect dans cette affaire et accusé de meurtre, le fils de la victime, Dennis Oland, a été acquitté au terme d’un second procès tenu en 2018 et 2019.

Dans son livre, Janice Middleton expose certains faits selon lesquels Dennis Oland ne pouvait pas être le meurtrier.

L’auteure pointe plutôt du doigt certaines personnes qui auraient voulu la mort de Richard Oland et des personnages obscurs impliqués dans un important montage financier dans lequel la victime a participé.

Le projet de plusieurs millions de dollars visait l’implantation d’une raffinerie de sucre dans la ville portuaire.

Il s’est soldé par un désastre financier dans lequel plusieurs hommes d’affaires ont perdu plus d’une vingtaine de millions de dollars.

La théorie avancée par la journaliste et auteure néo-écossaise est que la débâcle financière aurait évidemment fait des mécontents qui auraient décidé de liquider Richard Oland en guise de représailles.

Le crime organisé d’Europe de l’Est serait impliqué dans le meurtre de Richard Oland, soutient l’auteure dans le livre de 328 pages.

Selon elle, le meurtre présentait toutes les caractéristiques d’un coup du crime organisé, conçu pour tuer quelqu’un et avertir les autres.