Le projet d’arboretum continue de grandir à Shippagan

Le développement de l’Arboretum va bon train à l’Université de Moncton, campus de Shippagan.

À raison de 32 différentes essences d’arbres dont chacune comptera quatre représentants, le nouveau jardin botanique mettant en scène la forêt acadienne comptera au moins 128 arbres.

Selon l’agent de développement des anciennes, anciens, amies et amis de l’Université de Moncton, campus de Shippagan (AUMCS), Patrice-Éloi Mallet, le projet devrait être complété à 95% pour l’ouverture officielle prévue le 30 septembre, dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Une entente historique avec la communauté de la Première Nation d’Esgenoöpetitj, connue anciennement sous le nom de Burnt Church, est au cœur de ce projet.

En plus d’une plantation d’arbres d’essences variées, le site comprend différents éléments, dont un wigwam de 10 mètres communément appelé tipi, qui a été installé au cours de la semaine dernière.

Sur la toile extérieure, le bleu pâle et la couleur or dans le haut du wigwam symbolisent celles de l’Université de Moncton.

«Ce n’est pas tout à fait la couleur de l’université mais c’est la symbolique», exprime le porte-parole de l’AUMCS.

Les canards dessinés autour sur la toile extérieure symbolisent la présence du wigwam à Shippagan. D’après M. Mallet, Shippagan signifie «passage aux canards» en mi’kmaq.

L’Arboretum est situé sur le terrain de l’Université de Moncton, en plein cœur de Shippagan.

«On a dû avoir une parcelle cédée par la Ville, qui était l’ancienne voie ferrée», explique l’agent de développement.

Pourquoi cette démarche?

«D’entrée de jeu, c’est parce que le campus se veut un campus vert, résume le représentant de l’AUMCS à propos de cette démarche. Et même, on veut être carboneutre d’ici 2040.

Dans cette perspective, il y a deux choses: il y a l’énergie, et aussi la plantation d’arbres. On a même une politique de l’arbre, si on veut en couper un, il faut en planter deux.»

Le wigwam se veut en plein centre de l’Arboretum. Sur place, on constate que plusieurs arbrisseaux et arbustes ont déjà été plantés.

«Les gens vont pouvoir marcher sur l’ancienne voie ferrée qui est devenue une voie d’érable», informe M. Mallet.

En suivant les érables, les marcheurs pourront se rendre au wigwam qui sera entouré de chênes, bouleaux, peupliers et autres.

L’Arboretum de la forêt acadienne est maintenant passé à 32 essences d’arbres, plutôt que 26, tel qu’il avait été annoncé.

«Les 32 essences d’arbres sont presque toutes arrivées. On a encore quelques spécimens à dénicher: le peuplier à grandes dents n’est pas sur le marché, il faut qu’on le trouve en forêt. Il fait partie de la forêt acadienne mais tu ne le trouves pas dans les pépinières.»

L’agent de développement reconnaît que ça va prendre du temps avant que le secteur ressemble à une forêt. On a mis les conifères surtout du côté nord, côté de la mer, pour faire un écran.»

Le projet comme tel a été entamé il y a environ deux ans, le temps de commencer les démarches avant sa mise en œuvre. L’aménagement a pris place autour de la résidence Raymond-Chiasson sur le campus.

Les responsables du projet ont encore du travail à faire avant l’ouverture officielle du 30 septembre. Il reste entre autres quelques arbres à planter autour du wigwam.

«Le wigwam lui, il faut le finaliser comme tel. À l’extérieur, on a retenu les services de Gaëtane Manzerolle Haché. Elle veut des mains d’enfants qui vont être imprimées tout autour sur la toile du wigwam. Ça été une suggestion du conseil de bande. Parce que la réconciliation va se faire par les nouvelles générations», déclare le porte–parole de l’AUMCS.

À l’intérieur du tipi, les gens pourront s’asseoir et admirer la toponymie autochtone. Le site comprend aussi un pavillon d’enseignement incluant un centre d’interprétation.

«Tout ce qui concerne la végétation, flore, faune va être intégrée dans le cursus. C’est là que l’enseignement va se faire, que ce soit collégial, universitaire ou communautaire. Comme de raison, il y aura des tables de pique-nique.»

L’aménagement inclut également un jardin autochtone de plantes médicinales.

«On est engagés à ce que la communauté autochtone ou métissée puisse être embauchée pour l’interprétation», dit-il. Ces jeunes agiront à titre d’interprète du jardin médicinal et du wigwam de l’Arboretum.

Des aménagements de sentiers pédestres et une réorganisation du sentier cyclable de la Véloroute sont dans les plans.

«L’accès vers la piste cyclable, ça c’est un morceau qui nous manque», ajoute l’agent de développement.