Une saison estivale moins chaude que prévu dans les hôpitaux de Vitalité

Grâce à une plus grande stabilité au chapitre des ressources humaines, le Réseau de santé Vitalité a réussi à diminuer le nombre et la durée des interruptions de services dans ses établissements lors de la période estivale.

L’été est terminé au Réseau de santé Vitalité, à tout le moins cette période qui cause un grand stress sur le système alors que le niveau de personnel est à son plus bas en raison des vacances. Si l’on s’attendait au départ à un été chaud et pénible sur les différents départements de Vitalité, il fut au contraire relativement tranquille.

«Nous avons connu certains moments plus difficiles, mais dans l’ensemble ç’a définitivement été beaucoup mieux cet été que les derniers», confirme Frédéric Finn, vice-président à l’expérience employé au Réseau de santé Vitalité.

Là où ce fut plus difficile, c’est notamment à l’hôpital Stella-Maris-de-Kent où des réductions de services ont affecté le bon fonctionnement du département des urgences à quelques reprises durant l’été. Le réseau a également demandé à une occasion de réduire l’achalandage à celui de l’Hôpital régional de Bathurst en raison d’un manque de médecins.

«Reste que de façon générale, il y a eu beaucoup moins d’interruption de services au niveau des urgences et des autres départements que lors des dernières années», indique M. Finn.

Pour les autres départements, il y a certes eu un mot d’ordre de ralentir certaines activités, comme diminuer le nombre de chirurgies et d’interventions, afin d’accommoder le plus de vacances possible pour le personnel. Mais ce ralentissement n’aurait pas occasionné des délais déraisonnables.

Cette meilleure performance du réseau durant l’été, M. Finn l’attribue à une combinaison de facteurs, à commencer par le recrutement intensif des derniers mois où le réseau a réussi à faire des gains importants. À cela s’ajoute une baisse observée au niveau du taux de roulement des employés, une sérieuse problématique au cours des deux dernières années.

«Nous avons été en mesure de renverser la vapeur. Le nombre de nouvelles embauches a dépassé celui des départs, ce qui n’était pas arrivé depuis un moment. C’est une très bonne nouvelle et c’est certain que cela aide beaucoup à maintenir des équipes plus complètes lorsqu’arrive la période estivale», indique M. Finn.

Parmi les autres facteurs, celui-ci soutient que la mise en place de projets d’améliorations du flux des patients a contribué à améliorer la situation dans les urgences. Il note également que le réseau a mis beaucoup d’accent à améliorer le climat de travail dans ses établissements, ce qui peut avoir une incidence positive sur l’assiduité du personnel.

La COVID ayant été moins présente au cours des derniers mois, le taux d’absentéisme lié au virus (ou à la maladie de façon générale) est aussi en baisse, ce qui a contribué favorablement au maintien du personnel en poste.

«En dernier recours, nous avons également fait appel à du personnel infirmier itinérant là où c’était nécessaire afin d’assurer la continuité des services», dit-il.

Si le réseau connait une bonne année en matière de ressources humaines, M. Finn soutient que la situation demeure néanmoins fragile alors que la compétition est féroce pour s’arracher le personnel, mais aussi que l’âge des employés du réseau demeure élevé ce qui laisse planer plusieurs retraites à venir.

«Nous avons toujours des manques à gagner notables, plusieurs postes à pourvoir. C’est pourquoi on planifie de continuer de travailler très fort au niveau du recrutement au cours des prochains mois, des prochaines années. Nous avons fait des progrès, nous allons dans la bonne direction, mais il reste encore du chemin à faire», soutient-il.

Selon lui, si la tendance se poursuit au niveau du recrutement, la prochaine saison estivale pourrait être calme au sein du réseau. Pour le moment toutefois, les yeux sont davantage rivés sur le court terme, soit pour assurer un bon fonctionnement du système durant la période grippale de l’automne ainsi que pour les vacances pour la période des Fêtes.