COVID-19 et foyers de soins: le gouvernement n’était pas prêt

Le ministère du Développement social était mal préparé pour venir en aide aux foyers de soins pendant la pandémie. Il manquait aussi d’outils pour contraindre les foyers de soins à corriger leurs erreurs, d’après le vérificateur général du N.-B.

Dans son rapport sur la gestion de la pandémie par le gouvernement du N.-B., le vérificateur général du N.-B., Paul Martin, relève que bon nombre des foyers de soins avaient des problèmes de dotation de personnel qui ont été aggravés pendant la pandémie, et que l’aménagement des foyers de soins a contribué aux éclosions de COVID-19.

Il a identifié plusieurs exemples de non-conformité aux règles qui auraient pu aider les foyers de soins à subir l’impact de la pandémie. Il indique également que le ministère manque de moyens pour contraindre les foyers de soins à respecter ces règlements.

Ces problèmes de respect des règlements du ministère existaient avant la pandémie, mais ont empiré depuis.

Par exemple, selon un règlement du N.-B., les foyers de soins doivent veiller à ce qu’une infirmière immatriculée soit en poste en tout temps.

En 2018, 10% des foyers de soins faisaient entorse à cette règle. Ce chiffre a grimpé à 17% en 2021, puis a bondi à 40% en 2022.

Paul Martin affirme que le ministère n’a pas de «stratégie de recrutement actif» pour remédier à ce problème dans les foyers de soins, même s’il sait qu’il existe une pénurie de personnel clinique au Canada et ailleurs.

Les foyers de soins doivent aussi avoir une force de travail composée de 65% de préposés aux pensionnaires, 20% d’infirmières auxiliaires autorisées et de 15% d’infirmières immatriculées.

D’après un échantillon de 30 foyers de soins examinés par le VG, de 2019 à 2022, une majorité de foyers n’ont pas maintenu ces ratios.

En 2018, 30% de ces foyers de soins étaient non conformes à cette règle. Ce pourcentage a grimpé à 67% en 2019, et se trouvait à 87% en 2022.

Le ministère oblige les foyers de soins à avoir au moins 80% de chambres individuelles avec toilettes pour donner un espace privé aux pensionnaires, mais aussi pour limiter les infections.

Selon le VG, 73% des foyers de soins de la province ont été construits avant 2011 et ne respectent pas les normes de conception établies par le ministère. De plus, seulement 58% des foyers de soins à but non lucratif ont le nombre approprié de chambres individuelles.

Ces foyers de soins «plus anciens» n’étaient pas conçus pour composer avec des maladies qui se transmettent dans l’air ambiant comme la COVID-19. Cet aménagement a contribué aux éclosions dans les foyers de soins, selon des employés du ministère interrogés par le VG.

Le ministère a identifié ces infractions, mais il n’a pas vraiment les moyens pour corriger la situation, selon M. Martin.

«Les répercussions en cas de non-conformité se limitent à la délivrance de permis modifiés, à la révocation de permis ou à la nomination d’un fiduciaire», écrit Paul Martin dans son rapport.

Il affirme toutefois que le ministère hésite à faire usage d’un fiduciaire ou à révoquer un permis en raison des conséquences que cela pourrait avoir sur les pensionnaires des foyers.

Le ministère punit plus souvent les foyers de soins en leur donnant un permis modifié. Mais cela n’est pas efficace pour changer leurs habitudes, puisque le statut de ces permis n’est pas public, selon le VG.