Le tribunal n’a toujours pas décidé du sort de Ricky Breau-Roy

Reconnu coupable de voies de fait armé, de séquestration, de voies de fait simple et d’avoir omis de se conformer à une ordonnance du tribunal, Ricky Breau-Roy devra patienter encore quelques semaines avant de savoir quel sort lui réserve la justice.

L’individu âgé de 20 ans et originaire de Tracadie a comparu jeudi par visioconférence en Cour provinciale à Bathurst, dans le cadre d’une audience visant l’imposition d’une peine à l’accusé.

L’absence de la juge Brigitte Sivret a toutefois compliqué la bonne marche du processus judiciaire et empêché l’imposition d’une sentence à l’accusé.

Le juge Sébastien Michaud a fixé la prochaine audience de Ricky Breau-Roy au 12 octobre prochain.

Une conférence téléphonique doit se dérouler le 25 septembre, afin de tenter de devancer cette date où la peine doit être prononcée.

Les avocats de la défense et de la Couronne ont convenu qu’il fallait procéder le plus rapidement possible dans ce dossier, considérant que l’accusé est incarcéré depuis le 17 avril 2023.

Cette détention préventive jumelée à des accusations de moindre importance pourrait permettre à Ricky Breau-Roy de purger à peine quelques jours de prison supplémentaires ou peut-être même d’être libéré dès le prononcé de la sentence.

Lors d’un récent procès tenu à Bathurst, l’accusé a été reconnu non coupable de plusieurs accusations passablement plus graves, soit d’avoir proféré des menaces, agression sexuelle armée et agression sexuelle armée ayant infligé des lésions corporelles à la victime.

De telles accusations peuvent mener à une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 14 ans.

Cette série de gestes criminels remonte au 16 avril 2023 et avait mené à une importante opération policière dans une résidence de la rue Principale à Tracadie.

Des membres de la GRC avaient retrouvé une personne qui avait affirmé avoir été victime d’agression sexuelle et de séquestration par un homme.

Ricky Breau-Roy demeure incarcéré au Centre correctionnel régional de Dalhousie en attendant la suite des procédures judiciaires. Il avait échoué en mai devant le tribunal dans sa tentative de recouvrer sa liberté sous certaines conditions.