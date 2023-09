Martin Mallet brosse un portrait plutôt sombre de la pêche au hareng

Deux expressions à ne pas mettre en commun cette année: pêche miraculeuse et pêche automnale du hareng.

Mercredi, le directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM), Martin Mallet, a brossé un portrait plutôt sombre de la pêche au hareng dans le sud du golfe Saint-Laurent, durant une entrevue faite avec l’Acadie Nouvelle.

À l’heure actuelle, les pêcheurs comptent environ dix sorties en mer et les prises tendent à être décevantes.

La pêche au hareng, qui a commencé le 20 août, se terminera à l’automne. Elle se pratique surtout au large de Miscou, ainsi que du côté d’Escuminac, Richibouctou et Cap-Lumière.

«En temps normal, les captures auraient dû être pas mal plus intéressantes que ce qui a été rapporté, a annoncé M. Mallet. Il y a des journées où ils (les pêcheurs) n’ont rien pris, d’autres, où ils n’ont ramené que le tiers des captures autorisées pour une sortie de pêche.»

Le maximum alloué par «sortie» est de 90 barils, et cette année, les pêcheurs ne parviennent pas à l’atteindre. Un baril pèse approximativement 250 livres (113 kg).

L’an passé, le même quota (10 000 tonnes) a été atteint. On pourrait encore peut être y arriver cette année… lorsqu’il y aura du poisson. Le problème, c’est qu’on ne l’a pas encore vu.»

Environnement changeant

La pêche se fait au filet maillant. Celui-ci est ancré au fond de l’eau puis suspendu. Pour que les prises soient significatives, le poisson doit «s’agglomérer», c’est-à-dire former des masses compactes. Ce ne serait pas le cas, semble-t-il.

Le poisson n’étant pas «au rendez-vous», le monde de la pêche est en quête d’explications.

«Il y a présentement un débat entre nos pêcheurs, a indiqué M. Mallet. On communique aussi avec certaines usines qui achètent du hareng depuis des décennies. On nous dit qu’il y a un changement évident dans le «pattern» (les habitudes du poisson).»

Plusieurs croient que des changements à l’environnement de l’espèce seraient en cause, notamment des eaux de plus en plus chaudes et un nombre croissant de prédateurs.

«On entend dire qu’il y a de plus en plus de thons rouges dans le sud du Golfe, dans certains cas, les phoques gris dérangent aussi cette pêche-là. S’il y a des prédateurs parmi les bancs de poissons, ça les disperse et les capturer au filet devient plus difficile.»

Si le comportement de l’espèce change, anticiper ses déplacements deviendra plus ardu.

«Les poissons pélagiques, comme le hareng, migrent, rappelle Martin Mallet. Le hareng hiberne dans le chenal, au large, et revient le long des côtes pour frayer au printemps et à l’automne. Est-ce qu’il revient en même temps chaque année et sur les mêmes fonds? Ce n’est pas toujours évident.»

Délaisser la pêche?

La réduction progressive des quotas de hareng, ces dernières années, et la diminution de la biomasse désavantagent les pêcheurs. La rentabilité s’en ressent. Conséquemment, moins de bateaux prennent la mer.

«Cette année, au N.-B., ça peut peut-être jouer entre 20 et 60 bateaux», a indiqué le directeur général de l’UPM, qui conçoit le «défi» auquel font face les pêcheurs.

«La question c’est: «Est-ce que je continue à injecter de l’argent dans la pêche cette année? Peut-être que le poisson ne viendra pas.» C’est un des défis de la pêche côtière et de la pêche en général. On peut difficilement estimer ce qu’on peut atteindre comme prise d’année en année.»

Au sein des pêcheurs représentés par l’UPM, plusieurs touchent à de multiples espèces. Le succès d’autres pêches n’incite pas ces travailleurs de la mer à investir temps et capital dans le hareng.

«Depuis quelques années, a remarqué M. Mallet, il y a moins d’efforts du côté de la pêche au hareng, parce que les pêcheurs de homard font mieux économiquement, donc ils en ont moins besoin.»

L’UPM, bien consciente de la situation, entretient des discussions avec le ministère des Pêches et Océans (MPO).

«On fait le constat de la situation et on essaie de voir s’il y a des options sur la table pour sauver cette pêche-là, cette année.»

Le hareng est pêché pour ses œufs (rave). Il est aussi fumé ou mariné, sinon il sert d’appât durant la saison de la pêche au crabe, plus rarement celle du homard.