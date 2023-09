Meurtre de Bernard et Rose-Marie Saulnier: un homme accusé quatre ans après les faits

Un homme de 27 ans fait face à deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré en lien avec les décès de Bernard et de Rose-Marie Saulnier, survenus en 2019.

Jeudi, en cour provinciale à Moncton, Janson Bryan Baker de Moncton, a été accusé de deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré. Il était déjà en prison en attendant des procédures judiciaires dans plusieurs autres affaires.

Il demeure en détention sous la responsabilité du Service correctionnel du Canada.

Il doit comparaître le 14 septembre pour répondre aux accusations d’homicide.

Le 7 septembre 2019, les corps de Bernard Saulnier, 78 ans, et de Rose-Marie Saulnier, 74 ans, ont été découverts dans leur résidence, sur la rue Amirault, à Dieppe.

Le Groupe des crimes majeurs et le Service régional de Codiac de la GRC ont enquêté sur les décès, qu’ils ont traités comme des homicides.

«Cette enquête a été exceptionnellement complexe. Ce crime terrible a été commis contre deux personnes très appréciées», affirme le sergent d’état‑major Jean-Marc Paré du Groupe des crimes majeurs de la GRC au Nouveau‑Brunswick.

«Depuis, nos enquêteurs ont travaillé sans relâche pour traduire les responsables devant la justice. Nous espérons que ces accusations et les procédures judiciaires à venir pourront apporter des réponses à la collectivité, et à la famille et aux amis de ces deux personnes.»

Au nom de la famille, le fils de Bernard et de Rose-Marie Saulnier, Luc Saulnier a remercié «tous les enquêteurs et les employés de soutien qui ont travaillé avec diligence sur ce dossier au fil des quatre dernières années».

«Les accusations déposées aujourd’hui (jeudi) nous rapprocheront de ce moment où le décès de mes parents sera résolu, et où nous pourrons enfin tourner la page.»

Il demandé que l’intimité de la famille soit respectée en cette période difficile.

«L’enquête est encore en cours, et nous suivons encore des pistes, ajoute le s.é.‑m. Jean-Marc Paré. Nous avons sollicité l’aide de la population à plusieurs reprises pendant l’enquête, et l’aide et le soutien obtenus ont joué un rôle déterminant dans la résolution de cette enquête. Si vous avez de l’information qui pourrait nous être utile à propos de cet incident ou d’un autre, communiquez avec la police ou avec Échec au crime.»