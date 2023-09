Poursuite à grande vitesse dans un secteur résidentiel de Campbellton

Une poursuite impliquant des autopatrouilles de Listuguj, en Gaspésie, et une camionnette munie d’une remorque a semé l’émoi mercredi soir dans les rues de Campbellton.

L’incident a pris naissance tout juste après 18h sur le territoire de la Première nation autochtone de Listuguj.

Le service de police de l’endroit a alors reçu un appel d’un membre de la communauté comme quoi une camionnette immatriculée en Ontario circulait à grande vitesse sur Riverside Road. À leur arrivée, les policiers ont observé une conduite erratique de la part du conducteur ainsi que des débris tombant de la remorque attachée au véhicule. Ils auraient alors tenté d’interpeller le conducteur, mais celui-ci a plutôt poursuivi sa course à grande vitesse sur le boulevard interprovincial en direction du pont J.C. Van Horne, puis de Campbellton.

La poursuite s’est transportée dans la ville néo-brunswickoise avant de finalement se terminer sur la rue Arran après que la camionnette se soit renversée alors que le conducteur tentait d’effectuer un demi-tour. Ironiquement, son véhicule s’est renversé à moins d’une centaine de mètres du poste de la GRC.

Selon le sergent François Côté de la GRC de Campbellton, il est d’usage pour un corps policier en intervention hors de son territoire de couverture d’aviser la police locale. Celui-ci confirme d’ailleurs que cette procédure a bien eu lieu.

«Habituellement, c’est la police locale qui prend le relais. Dans ce cas-ci, tout s’est passé tellement vite que par le temps que nous soyons avertis de la situation par nos confrères de Listuguj et prêts à intervenir, la poursuite était terminée», souligne-t-il.

Des fragments de la poursuite ont été filmés et diffusés sur internet. On peut notamment y voir la camionnette rouler à grande vitesse dans un secteur résidentiel de Campbellton.

«On peut voir que c’était vraiment dangereux. À l’heure où ça s’est produit, il y avait un risque réel pour la sécurité de la population. Il aurait pu y avoir beaucoup plus de gens et de trafic. L’incident aurait pu connaître un dénouement beaucoup plus tragique. Heureusement, personne n’a été blessé, ni même le conducteur», indique le sergent.

Celui-ci prévoit de contacter ses homologues de la police de Listuguj sous peu afin de revoir en profondeur tous les détails de cette poursuite.

Bien que le suspect se trouvait sur le territoire néo-brunswickois, ce sont les policiers de Listuguj qui ont procédé à son arrestation. Il s’agit d’un individu de 29 ans de Bathurst dont l’identité n’a pas encore été dévoilée.

Des accusations de conduite dangereuse et de négligence criminelle seront déposées contre le conducteur de la camionnette. Selon le sergent Côté, il n’est pas impossible que des accusations soient également déposées devant la Cour du Nouveau-Brunswick puisque l’individu a commis plusieurs délits routiers de ce côté-ci de la frontière.