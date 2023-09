Baie-des-Hérons s’entend avec son ancienne DG sept ans après son congédiement

La municipalité de Baie-des-Hérons vient de tourner la page sur un long conflit judiciaire l’opposant à son ancienne directrice générale qui accusait le conseil de l’ancienne Ville de Dalhousie – de congédiement injustifié.

L’affaire remonte à juillet 2016. En poste à la direction générale de Dalhousie, Christy Arseneault a fait les frais d’une restructuration des finances imposée par le conseil. Aux prises avec des difficultés financières importantes, il avait décidé de supprimer certains postes administratifs et d’en combiner d’autres, y compris celui de la direction générale avec celui de la direction des finances.

Trois employés de l’administration ont été touchés par cette mesure, dont Mme Arseneault qui occupait le poste de directrice générale depuis neuf années. Celle-ci a refusé les indemnités de départ proposées par la Ville et emprunté la voie des tribunaux.

Lundi soir, le conseil de Baie-des-Hérons a mis fin à cette bataille juridique en acceptant de régler le dossier à l’amiable, par le biais d’une entente hors cour.

Actuel maire de Baie-des-Hérons, Normand Pelletier était aussi à la barre de Dalhousie à l’époque du congédiement de Mme Arseneault. Sept ans plus tard, celui-ci se dit soulagé de pouvoir enfin tourner la page sur ce dossier.

«Ça traîne depuis 2016. Pour être bien honnête, j’étais persuadé que le dossier irait de l’avant (en cour) et j’étais prêt pour ça, mais les avocats en sont venus à une entente jugée satisfaisante pour tout le monde. On peut maintenant mettre ça derrière nous et avancer», dit-il, notant que la poursuite de devant la cour aurait probablement engendré des coûts encore plus importants.

Montant secret

Si ce dossier est enfin réglé aux yeux du maire et de son conseil, les citoyens n’en apprendront toutefois pas davantage sur le cadre financier de l’entente.

En effet, le montant du dédommagement consenti à Mme Arseneault n’a pas été divulgué par le conseil qui évoque une clause de confidentialité. Pourtant, les fonds qui serviront au dédommagement proviendront de ses coffres, donc des poches des contribuables.

Cette information devrait-elle être publique?

Ce n’est pas la première fois dans la province que cette situation se produit. La question a d’ailleurs déjà été débattue en Cour après le congédiement de la médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Dre Eilish Cleary, en 2015. Le gouvernement n’avait pas voulu divulguer le montant du règlement prétextant des questions de confidentialité et de vie privée.

La CBC avait contesté cet avis de non-publication et obtenu gain de cause devant les tribunaux. Dans sa décision, le juge Zoël Dionne, de la Cour du Banc du Roi, avait été très critique envers ce manque de transparence de la province, laissant entendre que ce type d’ententes de confidentialité étaient, ni plus ni moins, une façon pour le gouvernement de se dégager de ses responsabilités et de son imputabilité face aux contribuables.

«Ça reste des données publiques. Ça (les indemnités) ne sort pas des poches des négociateurs, des ministres ou des cadres. C’est l’argent des contribuables du Nouveau-Brunswick», avait indiqué le juge, notant que la province rend déjà publics plusieurs des salaires et privilèges de milliers d’employés.

Manque de transparence?

À l’époque, ce manque de transparence avait agacé le politologue et enseignant universitaire Mario Levesque. Le cas de Baie-des-Hérons (Dalhousie) tombe selon lui dans la même veine. Pour ce dernier, lorsqu’une décision implique une dépense de fonds publics, elle ne devrait pas être cachée.

«Quand on refait un bout de rue, on sait comment ça coûte, on le voit dans les budgets. La même chose devrait se produire avec les salaires, les bénéfices et les indemnités de départ. Il ne devrait pas y avoir de secrets. Le citoyen a le droit de savoir où va son argent, comment il est dépensé», mentionne-t-il.

Selon lui, si les institutions ont recours à des clauses de non-divulgations lors de règlements de litiges, c’est parce qu’elles craignent que cela déplaise aux contribuables, que ça les mette dans l’embarras.

«Lorsqu’on cache ces montants, c’est rarement parce que c’est bon. C’est plutôt parce que c’est gênant et que l’on sait que les gens risquent d’être surpris et choqués du résultat. On préfère donc cacher le tout au lieu d’être imputable aux citoyens», dit-il.

Celui-ci déplore également que la seule façon d’obtenir ces renseignements soit le recours aux tribunaux, donc en utilisant des fonds publics.

«Ils savent que très peu de gens ou d’organisations iront jusque-là, donc c’est en quelque sorte une façon de bloquer les actions. On peut certainement faire mieux que ça, car ce n’est pas bon pour la démocratie», estime le politologue.