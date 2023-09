Examen de la gestion de la pandémie: les principaux élus n’ont pas été interviewés

Le vérificateur général de la province, Paul Martin, a publié un examen de la gestion de la pandémie par le gouvernement du N.-B. jeudi. Plusieurs élus, dont le premier ministre Blaine Higgs et ses ministres, n’ont toutefois pas été interviewés dans ce processus.

Dans un rapport publié jeudi, le vérificateur général du N.-B., Paul Martin, a déterminé que la province aurait dû avoir un meilleur plan en cas de pandémie avant l’arrivée de la COVID-19, et qu’un groupe de fonctionnaires importants n’a gardé aucune documentation sur la nature de son travail. Il est toutefois arrivé à ses conclusions sans consulter directement les décideurs, ce qui a fait sourciller des députés jeudi.

Lors de l’examen de son rapport par le Comité permanent des comptes publics jeudi, l’ancienne ministre Dorothy Shephard a affirmé à Paul Martin qu’elle était surprise de ne pas avoir été interviewée dans le cadre de son audit.

Dorothy Shephard était ministre de la Santé puis ministre du Développement social au plus fort de la pandémie.

Paul Martin affirme qu’il a interviewé plusieurs personnes, mais il a refusé de préciser s’il a interrogé certains élus. Sauf exception, les audits du bureau du VG n’identifient généralement personne par leur nom, et commentent plutôt le travail des institutions plutôt que des individus.

D’après un porte-parole du bureau du Conseil exécutif, le premier ministre Blaine Higgs, le ministre de la Justice Hugh Flemming, le ministre de la Sécurité publique Kris Austin, et le ministre de la Santé, Bruce Fitch, n’ont pas été interrogés dans le cadre de cet audit.

La médecin-hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russell, a été interviewée.

Dorothy Shephard estime qu’il manque un volet au rapport puisque la perspective des élus est «vraiment importante» pour s’assurer «que le public est confortable que nous avons un processus imputable.»

«Au gouvernement, il y a des membres du cabinet qui sont là pour prendre des décisions finales sur des politiques et des processus qui devraient protéger le public. Alors nous devons tous être redevables.»

Elle croit que le VG «omet une bonne partie de l’équation» s’il n’a pas parlé aux élus, et seulement à la haute fonction publique.

David Coon chef du Parti vert, s’est dit stupéfait. Il estime que le travail du vérificateur général n’est «pas du tout complet» parce qu’il n’a pas interviewé les principaux élus.

«Pour moi, c’est très bizarre que le VG n’a pas pensé à l’importance de parler avec les personnes qui ont joué un rôle dans les processus de décision sur la pandémie. Je ne comprends pas la raison», dit David Coon.

Jeff Carr, député progressiste-conservateur, a dit apprécier le travail du VG, mais affirme qu’il aurait pu être fait de façon différente.

«Je pense que si on demandait [aux élus] aujourd’hui comment toute cette expérience s’est déroulée, on aurait un rapport très différent devant nous aujourd’hui», a dit Jeff Carr.

Paul Martin a dit qu’il allait prendre en considération les «commentaires et recommandations» de David Coon et de Dorothy Shephard.

Un journaliste lui a demandé pourquoi il refuse d’identifier les élus qu’il a interviewé.

«Si j’indique qui on a interviewé dans notre audit, c’est aussi facile de tenter d’attaquer notre travail d’audit.»

Paul Martin juge toutefois que son audit est complet et qu’il a accompli son objectif. Il ajoute qu’un troisième chapitre d’audit sur la gestion de la pandémie sera publié en décembre.

«Nous avons […] parlé à plusieurs personnes aux premières lignes et à travers le gouvernement, et nous croyons que nous avons assez d’informations pour l’objectif et l’étendue de l’audit que nous avons réalisé.»

Manque de documentation d’un groupe haut placé

René Legacy, député libéral, n’accorde pas trop d’importance aux personnes qui ont été interviewées.

«Je pense qu’il y a quand même des conclusions importantes à sortir, indépendamment de qui a parlé.»

Il se dit préoccupé et «bouleversé» par le manque de documentation qui a été identifié par le vérificateur général.

Le Groupe de gestion principal de l’intervention relative à la COVID-19 (le comité “COVID Core”, en anglais) comprenait plusieurs sous-ministres et était situé juste en dessous du Conseil exécutif dans l’organigramme de la prise de décisions, mais n’avait pas de mandat ou d’objectifs documentés et ne gardait pas de notes ou de procès-verbaux de ses rencontres. Il a donc été difficile d’évaluer le travail du groupe, selon Paul Martin.

«Je ne peux pas évaluer ce qui n’existe pas.»

Dorothy Shephard dit qu’elle savait que des hauts fonctionnaires accumulaient de l’information et en faisaient le tri pour la présenter au cabinet, mais qu’elle ignorait le nom du groupe.

«Je n’avais pas réalisé qu’ils l’avaient formalisé avec un nom, et je suis un peu préoccupée qu’ils n’aient pas pris de notes», dit-elle en ajoutant que ces documents sont importants pour la reddition de comptes.

David Coon, qui était membre du comité multipartite du cabinet sur la COVID-19, ignorait aussi l’existence formelle de ce groupe de hauts fonctionnaires.

«La façon dont [Paul Martin] l’a présenté l’a fait sembler plus formel que ce ne l’était réellement, je crois.»

La greffière du Conseil exécutif, Cheryl Hansen, faisait partie du groupe de gestion. Elle témoignera au Comité des comptes publics le 19 septembre.