Grand bioblitz de l’Université de Moncton: découvrir les espèces qui nous entourent

Pendant tout le mois de septembre, le grand public est invité à explorer la faune et la flore des trois campus de l’Université de Moncton dans toute sa diversité.

L’idée est de collectivement répertorier et de découvrir les différentes espèces qui se trouvent à proximité des bâtiments de l’U de M, que ce soit à Edmundston, à Moncton ou à Shippagan.

«Ça permet aux scientifiques de collecter des données et aux gens de tous horizons de découvrir et d’explorer la nature et les espèces de leur région», explique Riham Alkhalaf, coordinatrice du projet Passons à l’action climatique, dont le Grand bioblitz fait partie.

«Tout le monde est invité! Et je pense qu’il faut davantage encourager les enfants et les jeunes à y participer, note-t-elle. J’ai, moi-même, amené les miens afin de nous permettre de découvrir la faune et la flore de la région. C’est très intéressant!»

Peu importe le niveau de connaissance, l’ensemble des étudiants, membres du personnel ainsi que le grand public est invité à participer en prenant des photos des différentes plantes et animaux et de les téléverser dans l’application iNaturalist, qui se chargera de les identifier.

Donc, nul besoin pour les participants de connaître les espèces qu’ils auront captées. Il suffit simplement pour eux de partager leurs découvertes avec la communauté virtuelle.

Il s’agit d’une occasion pour la population d’en apprendre sur la biodiversité tout en participant à un effort collectif de restauration de celle-ci.

S’engager, planifier et agir

Bien que l’exercice ne se répétera pas nécessairement à chaque mois de septembre, Mme Alkhalaf indique tout de même qu’il devra se refaire de temps à autre, histoire de dresser un portrait de l’évolution de la situation.

«Aujourd’hui, on est confrontés à des défis de changements climatiques et de pertes d’habitats. Donc, il va de soi que, malheureusement, on perd de la biodiversité. C’est vraiment un inventaire qui doit se faire régulièrement», souligne-t-elle.

Le Grand bioblitz de l’Université de Moncton est une initiative du projet Passons à l’action climatique (PAC), dont l’objectif est de réduire l’empreinte écologique de l’institution postsecondaire acadienne.

Le projet PAC s’articule autour de trois axes, soit engager, planifier et agir.

Le Grand bioblitz s’inscrit dans le premier de ceux-ci, en engageant la population à répertorier la faune et la flore.

«Pour que l’on puisse faire la restauration de la biodiversité sur le campus, il faut déjà que l’on connaisse l’état de cette biodiversité», illustre la coordinatrice du projet Passons à l’action climatique.

Les données recueillies permettront donc de planifier un effort de restauration.

D’autres efforts du projet Passons à l’action climatique incluent la publication du Plan d’action climatique 2023-2028, dont l’objectif est d’aider l’Université de Moncton à devenir carboneutre d’ici 2040 en identifiant ses sources d’émissions de gaz à effet de serre et en proposant des solutions pour les réduire. Cette initiative s’inscrit dans le deuxième axe du projet PAC, soit celui dédié à la planification.

Une semaine du transport actif est également organisée par les membres du projet. Bien que les dates précises n’aient pas été fixées, elle devrait se dérouler au début de l’automne, affirme Mme Alkhalaf.

L’objectif de cet événement, dont la première édition s’est tenue en 2021, est de sensibiliser la communauté universitaire aux bienfaits des moyens de se mouvoir qui ne sont pas la voiture personnelle. On encourage donc la population à recourir aux différents moyens de transports actifs pendant cette période, comme le transport en commun, l’autopartage, le vélo ou la marche à pied.