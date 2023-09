L’âge minimum pour chasser passe de 16 à 12 ans au N.-B.

Le gouvernement provincial a apporté des modifications à la réglementation de la Loi sur le poisson et la faune en vue de créer davantage de possibilités pour les amateurs de chasse et de piégeage au Nouveau-Brunswick.

Parmi les modifications qui sont entrées en vigueur récemment, notons l’abaissement de l’âge minimum pour acheter un permis de chasse au chevreuil ou à l’ours, qui passe de 16 à 12 ans.

Selon le gouvernement, l’objectif est de susciter de nouvelles occasions de mentorat pour les jeunes chasseurs. Tous les jeunes âgés de 12 à 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte lorsqu’ils chassent.

La loi établit aussi une nouvelle période d’une semaine débutant immédiatement après la fin de la saison régulière de chasse au chevreuil à l’arme à feu, durant laquelle les détenteurs d’un permis de chasse au chevreuil autorisés pourront chasser uniquement avec une arme à chargement par la bouche.

La prolongation ne vise que les zones d’aménagement de la faune où la chasse au chevreuil sans bois est autorisée, précise Fredericton.

De plus, les Néo-Brunswickois n’ont plus à d’acheter un deuxième permis de chasse à l’ours après la capture d’un ours. Il sera plutôt maintenant possible de capturer un maximum de deux ours par détenteur de permis de chasse pour les résidents.

Une modification à la structure tarifaire pour l’enregistrement des chevreuils a également été apportée. Les chasseurs devront payer de nouveaux frais, soit 4$, directement aux agents chargés de l’enregistrement des chevreuils. Ces frais cadrent avec ceux des autres provinces et territoires. Ils visent à remédier à la réduction du nombre d’agents d’enregistrement au cours des dernières années.

L’enregistrement en ligne des prises de chevreuil demeurera une option sans frais pour les chasseurs. De plus, les chasseurs de chevreuil revenus avec une prise doivent maintenant enregistrer cette dernière dans les 24 heures suivant la fermeture de la saison de chasse.