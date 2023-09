Le Grand Moncton, un exemple à suivre dans le contrôle des moustiques

Bien qu’elle ait changé de nom au fil du temps, la division de contrôle des moustiques du Sud-Est est établie depuis au moins une quarantaine d’années dans la région de Dieppe, Moncton et Riverview.

«Ça été mis en place par un individu, le docteur Louis Lapierre, explique l’agent des communications à ECO360 Sud-Est, Marc-André Chiasson. Originalement, c’était son idée. Il a vu le problème et a voulu le régler.»

Les municipalités de Dieppe, Riverview et Moncton ont ainsi collaboré à aider le Dr Lapierre dans sa démarche pour bâtir ce qui est devenu un programme de contrôle des moustiques.

«C’était son projet», précise l’agent des communications.

Au moment de la retraite du Dr Lapierre, les trois municipalités ont demandé à l’organisme régional, équivalent aujourd’hui à la Commission de services régionaux Sud-Est, d’être responsable du programme.

«Ça va faire à peu près trois ans qu’on s’en occupe», affirme Marc-André Chiasson.

Le produit BTI a toujours fait partie du programme.

«Il est non toxique, il est biologique. On le met sur des grains et on place ces grains à des endroits spécifiques, comme dans les marais, là où il y a de l’eau stagnante. C’est là que les maringouins aiment se reproduire.»

D’après lui, la population n’a aucune raison de s’inquiéter par rapport au BTI.

Selon un reportage de l’émission La semaine verte diffusé en avril 2020 à Radio-Canada, le BTI a été découvert en Israël en 1976. Il est qualifié d’insecticide biologique parce que la seule bactérie qui le compose vit naturellement dans les sols.

«Le BTI est alors ingéré par la larve. Lorsqu’ils arrivent dans l’intestin de l’insecte, des cristaux de toxines propres au BTI se dissolvent et perforent les parois internes du tube digestif. La larve se retrouve avec un intestin transpercé et elle meurt», mentionne le reportage.

Le BTI est épandu dans l’eau stagnante ou courante, là où pondent les moustiques et les mouches noires.

«On propage le BTI dans ces endroits. Ça affecte seulement un type spécifique d’insectes dans la forme de larves dont les maringouins font partie, les mouches noires, les taons, bref ce qu’on appelle les mouches mordantes», rapporte Marc-André Chiasson.

Une année difficile

Selon l’agent des communications, malgré l’efficacité du programme, il n’est pas toujours facile d’avoir un contrôle sur ces petites bestioles détestées de tous.

«Il y a certaines années plus compliquées que d’autres. Cette année a été très difficile parce qu’on a eu beaucoup de journées humides et de la pluie. C’était un peu difficile pour l’équipe cette année. Mais en général, ça marche bien.»

La mise en œuvre du programme est faite avec du personnel sur le terrain.

«Au début de la saison, on va engager des étudiants. On va créer une petite équipe qui va travailler avec nous durant l’été. On a aussi du personnel qui travaille durant toute l’année.»

Ce ne sont pas nécessairement toutes les municipalités membres de la Commission de services régionaux Sud-Est qui ont adhéré au programme. Pour l’instant ce sont seulement Dieppe, Moncton et Riverview.

«Pour tout de suite, l’équipement qu’on a et les ressources permettent juste de le faire pour ces trois municipalités, comme c’était le cas avant, mais on a 100% l’intention de l’agrandir au reste de la région», déclare l’agent des communications à ECO360 Sud-Est.

À son avis, rien n’empêche d’autres villes de se réunir pour faire la même chose à plus petite échelle, faisant ainsi allusion à la situation qui prévaut dans la Péninsule acadienne.

Rappelons que le maire de Caraquet, Bernard Thériault, a reconnu la semaine dernière que le nombre élevé de maringouins dans sa municipalité affectait de plus en plus la qualité de vie de ses concitoyens, dont certains lui ont fait part du problème.

Caraquet veut évaluer si le modèle du Sud-Est peut être appliqué dans la région et surtout, à quel coût.

À ce sujet, il n’a pas été possible d’avoir de détails précis de la part de la Commission de services régionaux du Sud-Est.

«Notre budget opérationnel est approximativement de 500 000$. Il serait toutefois injuste d’utiliser ce nombre comme base, car il est fondé sur nos besoins et le montant peut changer drastiquement d’une région à l’autre selon l’équipement utilisé, la zone desservie, le personnel, le montant de larvicide utilisé, etc.», fait part Marc-André Chiasson par courriel.

Dans un autre message, il explique que pour opérer un programme, il faut un bâtiment, au moins un véhicule utilitaire ainsi que des drones ou des véhicules tout terrain. Dépendant du système utilisé, au moins un employé à temps plein est aussi nécessaire, ainsi que des employés saisonniers et, bien sûr, le larvicide.

«Le coût de tout ceci peut changer selon la superficie de la zone de service et de la demande en équipement et maintenance. Alors, il y aurait un coût pour l’acquisition du nécessaire et un coût opérationnel qui varie d’une région à l’autre.»

Caleb Innes supervise les équipes sur le terrain dans le Sud-Est. Selon lui, leur saison débute le 1er mai et a pris fin le 1er septembre cette année. Durant cette période, les techniciens, dont des étudiants, se rendent sur le terrain cinq jours par semaine.