Le taux de chômage fait un bon de 1,5 point de pourcentage au N.-B.

Le taux de chômage s’est maintenu à 5,5 % le mois dernier au Canada, selon Statistique Canada, après avoir augmenté pendant trois mois consécutifs.

L’emploi a augmenté de 40 000 au Canada en août, mais cette croissance a été dépassée par la croissance démographique et le taux d’emploi, qui illustre la proportion de la population âgée de 15 ans plus qui occupe un emploi, a légèrement diminué.

Statistique Canada précise que l’emploi a progressé le mois dernier chez les hommes et les femmes du principal groupe d’âge actif, les personnes âgées de 25 à 54 ans, alors que chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, il est demeuré stable.

La croissance de l’emploi du mois dernier est principalement attribuable aux services professionnels, scientifiques et techniques et à la construction alors que des baisses sont surtout enregistrées dans les services d’enseignement et dans la fabrication

Au Nouveau-Brunswick, l’emploi a progressé en un mois de 1600, mais le taux de chômage a bondi de 6,2 % en juillet à 7,7 % le mois dernier.

À l’Île-du-Prince-Édouard, l’emploi a augmenté de 1800 en août et le taux de chômage a reculé de 8,1 % à 7,6 %. En Nouvelle-Écosse, le taux a baissé de 7,7 % à 7 % et l’emploi a diminué de 3600.

Statistique Canada fait remarquer que par rapport à un an plus tôt, le salaire horaire moyen a augmenté de 4,9 % le mois dernier au pays, pour atteindre 33,47 $, après avoir progressé de 5 % en juillet.