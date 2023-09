Saisies de cannabis illégal à Saint-Jean et à Moncton

Deux hommes et une femme pourraient faire face à des accusations après que des agents de la paix du ministère de la Justice et de la Sécurité publique aient récemment saisi des produits de cannabis de contrebande à Saint-Jean et à Moncton.

Des agents ont exécuté un mandat de perquisition, le 29 août, dans les locaux d’Up Town Smoke West, situés au 391, avenue Lancaster, à Saint-Jean.

Le gouvernement proviuncial affirme que 3941 grammes de cannabis séché ont été saisis, tout comme 801 grammes de hachisch, une quantité non précisée de produits de cannabis variés et de produits comestibles et une somme de 7065$ en espèces.

Un homme âgé de 41 ans, de Saint-Jean, et une femme âgée de 37 ans, de Passekeag, pourraient faire face à des accusations.

Le 30 août, des agents ont exécuté un mandat de perquisition dans les locaux du L’Nuk Lounge, situés au 575, rue Main, à Moncton

Le gouvernement affirme que 7719,5 grammes de cannabis séché ont été saisis, tout comme 690,4 grammes de hachisch, 171,3 grammes de psilocybine (champignons magiques), 246 grammes de «shatter» (concentré de cannabis), une quantité non précisée de produits de cannabis, de produits comestibles et de cigarettes de contrebande, ainsi qu’une somme de 10 432$ en espèces.

Un homme âgé de 33 ans, de la Première Nation d’Eel River Bar, pourrait faire face à des accusations.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique rappelle que tous les dispensaires de cannabis qui ne détiennent pas de permis sont illégaux en vertu de la Loi sur la réglementation du cannabis, la Loi sur les permis de détaillants de cannabis et la Loi sur le cannabis du gouvernement fédéral.

Au Nouveau-Brunswick, seuls Cannabis NB et les détaillants privés autorisés par le gouvernement provincial peuvent vendre du cannabis. Ces détaillants autorisés sont les seuls à offrir des produits de cannabis sécuritaires et réglementés, approuvés par Santé Canada et provenant de Cannabis NB.