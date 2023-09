Une épicerie africaine ouvre ses portes à Caraquet

Un étudiant du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) procédera à l’ouverture d’un marché africain samedi à Caraquet.

Yann Cédric Kouame entame sa deuxième année d’études au programme Communication médiatique au CCNB de Caraquet. Il a constaté que le marché africain répond à un besoin dans la région.

«Nous sommes arrivés à Caraquet et des étudiants se déplaçaient à Shippagan et Bathurst pour faire leurs achats. On s’est dit que si on créait un marché à Caraquet, ça allait être rentable pour nous et répondre à un besoin des étudiants», explique-t-il.

Lui-même ne trouvait pas tous les articles et ingrédients dont il avait besoin lors de son arrivée dans la Capitale de l’Acadie, il y a un an.

«Il m’en manquait en masse», exprime-t-il.

«Je travaillais chez IGA et parfois il m’est arrivé de cuisiner.»

D’après lui, certains produits africains n’étaient pas disponibles. C’est à partir de là qu’a pris naissance l’idée de répondre à ce besoin.

«On a décidé de se lancer. On a fait une étude de marché et ç’a bien été», énonce-t-il.

L’étudiant originaire de la Côte d’Ivoire a un ami à Campbellton qui l’a précédé en ouvrant un marché africain le 4 février dans le Restigouche. Yann Cédric Kouame n’a pas eu besoin d’aller loin pour se faire conseiller.

Selon lui, il y a un bon bassin d’Africains dans la Péninsule acadienne.

«J’entends dire que le nombre d’étudiants étrangers a doublé par rapport aux dernières années. Il y a pas mal d’étudiants.»

Il précise toutefois qu’il ne vise pas seulement les étudiants Africains comme clientèles, mais aussi les Canadiens.

Au sujet des produits manquants, il cite en exemple l’attiéké, un couscous ivoirien à base de manioc. Le jeune Africain est prêt à parier qu’on ne le retrouve pas en épicerie.

«J’ai des bonbons qui viennent spécialement de l’Afrique», dit-il. Ses parents et ceux de sa fiancée de la Côte d’Ivoire, Jeanne d’Arc Ibo, comptent parmi les fournisseurs de certains produits qui seront vendus.

Le jeune entrepreneur avoue qu’il a été difficile de se trouver un local convenable près du centre-ville. Son commerce est situé au 300, boulevard St-Pierre Ouest à Caraquet.