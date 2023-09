Vapotage: le gouvernement provincial invité à hausser l’âge légal

La Société canadienne du cancer exhorte le gouvernement du Nouveau-Brunswick à augmenter l’âge légal d’achat de produits de tabac, y compris les produits de vapotage, de 19 à 21 ans.

Selon la SCC, le nombre d’élèves qui vapotent est quatre fois plus élevé que le nombre de fumeurs de cigarettes traditionnelles.

«C’est incroyable le problème qu’on a actuellement dans nos écoles! C’est essentiel d’avoir de nouvelles mesures», martèle l’analyste des politiques à la Société canadienne du cancer Rob Cunningham.

La Dre Sanja Stanojevic, professeure associée au département de Santé communautaire et d’épidémiologie de l’Université Dalhousie, abonde dans le même sens.

«En ce qui concerne la popularité croissante du vapotage chez les jeunes, en particulier les adolescents et les élèves du secondaire, nous avons observé des augmentations sans précédent que personne ne pouvait anticiper», dit-elle, ajoutant que les chiffres liés à cette tendance deviennent obsolètes aussitôt qu’ils sont rendus accessibles vu la rapidité de la croissance.

La SCC indique que, tel qu’observé dans d’autres États, augmenter l’âge légal d’achat de produits de tabac réduit la possibilité pour les jeunes de s’en procurer.

C’est notamment le cas de trente États américains ainsi que de l’Île-du-Prince-Édouard qui, depuis le 1er mars 2020, a changé l’âge légal d’achat de produits de tabac ou de cigarettes électroniques de 19 à 21 ans.

«Cette mesure est efficace, simple et a l’appui du public. On devrait donc la mettre en place le plus tôt possible», affirme M. Cunningham.

Pour soutenir ses dires, il évoque des études de l’Institut of Medicine aux États-Unis (maintenant devenu le National Academy of Medicine) qui ont démontrées que de changer l’aĝe légal de 18 à 21 ans peut provoquer une réduction de tabagisme chez les 18-19 ans de 15%. Ce chiffre augmente à 25% chez les 15-17 ans.

«C’est logique. Si on a 16 ou 17 ans, il y a de bonnes chances que l’on connaisse quelqu’un qui en a 19 – que ce soit un frère, une sœur ou un ami – qui peut acheter et revendre ou fournir, illustre-t-il. On risque moins de connaître quelqu’un de 21 ans. Alors, ça devient plus compliqué.»

M. Cunningham ajoute qu’il est également plus difficile pour un adolescent de flouer un commerçant en se faisant passer pour une personne de 21 ans plutôt qu’une personne de 19 ans.

Effets sur la santé

Bien que les effets néfastes du vapotage sur la santé soient moins connus que ceux de la cigarette, étudiés pendant plusieurs décennies, l’analyste des politiques à la Société canadienne du cancer soutient qu’ils existent bel et bien et que de plus en plus de jeunes vapotent.

«Les produits de vapotage, même s’ils sont moins néfastes pour la santé que la cigarette, sont tout de même dommageables, souligne-t-il. Et la nicotine crée une dépendance sévère.»

«Je pense qu’il est particulièrement important de développer des politiques qui contribuent à minimiser l’exposition des adolescents, en particulier pendant la période où leurs poumons se développent encore», indique quant à elle la Dre Stanojevic.

Malgré l’absence d’études concluantes, elle affirme qu’il y a tout de même une accumulation de preuves quant aux impacts du vapotage, notamment sur les poumons et le système respiratoire, mais aussi d’autres parties du corps.

De plus, on rapporte davantage d’hospitalisations chez les personnes ayant déjà des affections pulmonaires exposées au vapotage.

«Ces études à petite échelle commencent à mettre en évidence des lésions du tissu pulmonaire et d’autres symptômes résultant de l’exposition au vapotage», indique la Dre Stanojevic.

La Société canadienne du cancer note également des dommages possibles au système cardiovasculaire.

Par contre, la Dre Sanja Stanojevic affirme qu’il s’avère de plus en plus ardu d’isoler les effets strictement liés au vapotage.

«Il devient de plus en plus difficile de trouver des individus qui ne font que vapoter, puisque nous observons un grand nombre d’entre eux qui se mettent aussi à fumer la cigarette, ce qui n’aurait pas été le cas autrefois», illustre-t-elle.

Déjouer l’industrie du tabac

Au Canada, le taux de nicotine dans les produits de vapotage n’est pas censé dépasser les 20mg par ml selon la loi fédérale. Malgré cela, M. Cunningham indique que ce règlement est souvent contourné, favorisant ainsi le développement de dépendance. Selon lui, le gouvernement doit chercher à comprendre l’inefficacité de son encadrement afin de le rendre plus efficace et protéger les adolescents.

Le Nouveau-Brunswick a déjà mis en place des restrictions sur la vente de certaines saveurs, les étalages de produits de vapotage et la publicité, limitant ainsi l’attrait auprès de jeunes, ce que la SCC applaudit. Elle voudrait, par contre, voir le gouvernement provincial passer à l’action en ce qui concerne l’interdiction des cigarettes électroniques jetables, arrivées en 2022 au Canada. Celles-ci se vendent à moindre coût et sont donc plus populaires auprès des jeunes.

M. Cunningham donne en exemples la Nouvelle-Zélande, qui a déjà banni la vente de plusieurs types de cigarettes électroniques jetables, ainsi que la France, dont la première ministre Elisabeth Borne a fait part de son intention de mettre en place une telle interdiction le 3 septembre dernier.

Il affirme également que la popularité de ces produits relativement récents auprès des adolescents a pu être démontrée au Royaume-Uni et aux États-Unis, où ils ont été vendus avant d’arriver au Canada.

Le Nouveau-Brunswick étudie la situation

Questionné par l’ancienne ministre de la Santé Dorothy Shephard, mardi, dans le cadre d’une rencontre du Comité permanent des comptes publics, le sous-ministre de la Santé Eric Beaulieu a indiqué que l’ensemble des provinces Atlantique discutaient des mérites du changement d’âge légal d’achat de produits de tabac.

«Notre service de santé publique poursuit les conversations avec I’Île-du-Prince-Édouard en particulier afin de connaître les résultats obtenus, ainsi qu’avec les autres provinces. Mais ce ne sont que des discussions à ce stade-ci», a-t-il précisé.

En réponse aux demandes d’information de l’Acadie Nouvelle, le ministère de la Santé a affirmé être «préoccupé par l’impact de l’usage du tabac et des cigarettes électroniques sur la santé des Néo-Brunswickois, en particulier par l’augmentation rapide du nombre de jeunes dans la province qui déclarent utiliser des produits de vapotage à base de nicotine.»

On indique aussi être au courant «que de nombreux adolescents déclarent avoir accès à ces produits par l’intermédiaire de sources sociales, telle que la famille et les amis, et que l’augmentation de l’âge minimum légal pourrait rendre plus difficile l’accès des mineurs aux cigarettes et aux cigarettes électroniques auprès de personnes plus âgées, qui seraient moins susceptibles de rester dans les mêmes cercles sociaux après l’école secondaire.»