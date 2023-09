Budget participatif: de nouveaux projets communautaires proposés à Edmundston

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Même si le processus a été décalé de quelques semaines pour des raisons hors de son contrôle, la Ville d’Edmundston a dévoilé les projets qui ont été retenus dans le cadre de son deuxième budget participatif.

Il s’agit de la deuxième année d’existence de ce projet qui a comme objectif d’inciter les citoyens à proposer des projets pour améliorer la qualité de vie des gens dans les différents quartiers d’Edmundston.

Quatre projets ont donc été soumis à un vote du public, soit deux par catégorie:

Investissement d’infrastructure ou d’équipement sur des terrains ou propriétés appartenant à la Ville d’Edmundston;

Investissement sur un site (pouvant être une propriété privée) ayant des infrastructures existantes appartenant à la Ville d’Edmundston (installation permanente) ou d’équipement (peut être déplacé).

Les deux projets de la catégorie 1 (Investissement d’infrastructure ou d’équipement sur des terrains ou propriétés appartenant à la Ville d’Edmundston) sont: une mise à niveau des terrains de pickleball du parc Richelieu, soumis par Toby Lafrance, président du Comité de pickleball d’Edmundston; et une forêt nourricière communautaire sur la rue Voisine, projet soumis par Manuel Lamontagne au nom d’un regroupement de citoyens du secteur de Saint-Basile

Les deux projets dans la catégorie 2 (Investissement sur un site privé ou municipal, ayant des infrastructures existantes appartenant à la Ville d’Edmundston (installation permanente) ou d’équipement (pouvant être déplacé) sont: des sentiers plein air dans les environs de la rue Merisier et de l’avenue des Plaines soumis par Wayne Dionne au nom d’un regroupement des citoyens d’Edmundston Nord; et une amélioration du parc de la rue Carrier, soumis par Kristine Leblanc au nom d’un regroupement de citoyens du secteur Edmundston-Est.

Les personnes intéressées à soumettre un projet devaient le faire avant le 30 avril. Un comité d’évaluation était chargé d’en assurer l’admissibilité en vérifiant certains critères, notamment que les projets devaient être un investissement d’infrastructure (installation permanente) ou d’équipement (pouvant être déplacé); être exécuté sur les terrains ou propriétés appartenant à la Ville d’Edmundston; avoir une durée de vie utile d’au moins cinq ans; et répondre aux besoins de la collectivité.

Le coût de chaque projet ne devant pas excéder 20 000$.

Les gens peuvent voter du 8 au 15 septembre inclusivement à partir du site web de la ville d’Edmundston et en cliquant sur l’icône «Budget participatif», située au bas de la page d’accueil. Il faut voter pour un projet par catégorie. Le vote prend fin le vendredi 15 septembre à 23h59. Les gagnants seront dévoilés pendant la Journée de la citrouille qui aura lieu le 24 septembre prochain.

Tout dépendant de l’envergure des projets, il est possible qu’ils puissent être élaborés cet automne et terminés au printemps.

L’an dernier, deux projets ont été réalisés par l’entremise du budget participatif. Dans la catégorie des projets de 10 000$, Lise Beaulieu a remporté la palme en proposant de revamper un site sur la rue Nadeau, dans le secteur ouest de la ville, servant d’entrée au réseau de Sentiers Madawaska.

Dans la catégorie des projets de 30 000$, c’est celui proposé par Mathieu Roussel qui a reçu le plus de votes. Celui-ci avait comme objectif d’améliorer des sentiers entre le quartier Parc Riviera, la piste cyclable et le Club de golf Fraser-Edmundston pour les rendre utilisables à l’année et accessibles à l’ensemble de la population.