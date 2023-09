Des travaux sont prévus au phare de Chiasson-Office en 2024

Des travaux de réfection seront exécutés sur le phare de Chiasson-Office au prochain printemps.

Selon le directeur général de l’Île-de-Lamèque, Dave Brown, la municipalité a reçu une lettre des autorités fédérales à ce sujet, le 12 mai.

«On a eu une confirmation qu’ils vont entreprendre des travaux de restauration», déclare-t-il.

«C’est une bonne nouvelle pour la communauté de l’Île parce que nous, aussitôt que la municipalité a été regroupée, un des dossiers était justement le phare. C’est quand même un icône», indique le porte-parole de la municipalité.

«On a mis la main à la pâte avec le conseil municipal pour faire les démarches auprès des différents ministères. C’est à travers la Garde côtière, région Atlantique, qu’on a fait la demande. Ils nous ont répondu que cette année ils allaient faire l’évaluation. Puis par la suite les rénovations se feraient en 2024», explique le directeur général de l’Île-de-Lamèque.

«Déjà ils nous ont confirmé que des travaux avaient été faits quelques années passées par rapport à des panneaux solaires.» D’après le directeur général, le phare serait autosuffisant sur le plan énergétique. «Ils veulent s’assurer que cela va continuer à bien fonctionner. Ils veulent aussi retaper le bâtiment.»

Le phare de Chiasson-Office est le seul sur l’Île-de-Lamèque. Depuis 1992, le bâtiment centenaire d’une hauteur de 54 pieds (16,5 m) est formellement reconnu parmi les lieux patrimoniaux du Canada. Selon Patrimoine NB, il a été construit en 1872.

Les gens qui fréquentent le secteur où se trouve le phare de Chiasson-Office ont sans doute remarqué que celui-ci a besoin d’amour. Du moins, on constate rapidement que l’extérieur a besoin d’être repeint.

Lors de notre passage sur place le 23 août, le cadenas sur la porte du phare avait été coupé et il a été facile d’avoir accès à l’intérieur du phare.

Le chemin d’accès pour se rendre au phare de Chiasson-Office, que les gens utilisaient année après année, sera rouvert éventuellement. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif Le phare de Chiasson-Office subira une cure de rajeunissement à compter du printemps 2024. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif

Réouverture du chemin d’accès

Par ailleurs, le chemin d’accès en terre pour se rendre au phare de Chiasson-Office, que les gens utilisaient année après année, sera rouvert éventuellement.

Ce chemin avait été fermé entre autres pour des raisons de conservation de la faune, dont le pluvier siffleur. Selon le directeur général de l’Île-de-Lamèque, ce chemin ne devait cesser d’être fonctionnel.

Toutefois, selon la municipalité, en fermant cet accès, la situation devenait plus menaçante pour la faune et la flore environnante. «C’est encore plus dangereux pour les oiseaux parce que les gens, au lieu d’utiliser le chemin, vont aller à travers les dunes et la plage avec des VTT et briser les habitats des oiseaux», raconte Dave Brown.

«On a réussi à négocier pour conserver le chemin d’accès au port. On fait deux choses: on préserve les oiseaux, et en même temps on donne accès à la population pour se rendre au brise-lame où les bateaux sortent.»

En fait, le bout du terrain où se trouve le phare de Chiasson-Office est situé juste en face du quai de Le Goulet. Seul un couloir aquatique sépare les deux territoires.

En rouvrant le chemin d’accès, les gens pourront aussi se rendre plus facilement au phare de Chiasson-Office.