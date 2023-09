Un puissant tremblement de terre fait plus de 1000 morts au Maroc

Un tremblement de terre d’une rare intensité a frappé le Maroc vendredi soir, tuant plus de 1000 personnes et endommageant des bâtiments dans des villages des montagnes de l’Atlas jusqu’à la ville historique de Marrakech.

Au moins 1037 personnes sont mortes, principalement à Marrakech et dans cinq provinces proches de l’épicentre du séisme, et 1204 autres ont été blessées, a rapporté samedi matin le ministère marocain de l’Intérieur. Parmi les blessés, a indiqué le ministère, 721 se trouvaient dans un état critique.

Ce bilan provisoire est appelé à continuer à augmenter, car les sauveteurs ont eu du mal à emprunter des routes pour rejoindre les villages de montagne isolés les plus durement touchés.

Les gens qui ont été réveillés par le séisme de magnitude 6,8 ont couru dans les rues avec terreur et incrédulité.

La télévision d’État a montré des gens regroupés dans les rues de Marrakech, effrayés à l’idée de rentrer dans des bâtiments qui pourraient encore être instables. Beaucoup se sont enveloppés dans des couvertures alors qu’ils essayaient de dormir dehors.

Le séisme a été le plus important à avoir frappé le Maroc depuis 120 ans, et il a renversé des bâtiments et des murs construits en pierre et en maçonnerie qui n’ont pas été conçus pour résister aux séismes.

« Le problème est que dans les endroits où les tremblements de terre destructeurs sont rares, les bâtiments ne sont tout simplement pas construits de manière suffisamment robuste pour résister aux fortes secousses, de sorte que les effondrements entraînent de nombreuses victimes », a expliqué le professeur émérite à l’University College de Londres, Bill McGuire.

« Je m’attendrais à ce que le bilan final des morts s’élève à des milliers de victimes. Comme pour tout séisme important, il y a de fortes chances qu’il y ait des répliques, ce qui entraînera de nouvelles victimes et entravera les recherches et le travail des secouristes. »

Signe de l’ampleur de la catastrophe, le roi Mohammed VI du Maroc a ordonné aux forces armées de mobiliser des moyens aériens et terrestres, des équipes spécialisées de recherche et de sauvetage et un hôpital chirurgical de campagne, selon un communiqué de l’armée.

Malgré une vague d’offres d’aide venant du monde entier, le gouvernement marocain n’a pas formellement demandé d’aide, une étape nécessaire avant que des équipes de secours extérieures puissent se déployer.

À Marrakech, la célèbre mosquée Koutoubia, construite au XIIe siècle, a été endommagée, mais l’ampleur des dégâts n’était pas immédiatement connue. Son minaret de 69 mètres est surnommé le « toit de Marrakech ». Les Marocains ont également publié sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles on pouvait voir des dégâts causés à des parties des célèbres murs rouges qui entourent la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Efforts déployés

Les sauveteurs ont travaillé toute la nuit, à la recherche de survivants dans l’obscurité, la poussière et les décombres.

L’armée marocaine a déployé des avions, des hélicoptères et des drones, tandis que les services d’urgence ont mobilisé les secouristes dans les zones touchées par les dégâts.

Toutefois, les routes menant à la région montagneuse autour de l’épicentre ont été encombrées de véhicules et bloquées par des rochers, ce qui a ralenti les efforts de secours. Des camions chargés de couvertures, de lits de camp et de matériel d’éclairage tentaient de se rendre dans cette zone durement touchée, a rapporté l’agence de presse officielle MAP.

L’US Geological Survey (USGS) a indiqué que le séisme avait une magnitude préliminaire de 6,8, avec des secousses qui ont duré plusieurs secondes. L’agence américaine a signalé une réplique de magnitude 4,9 qui a eu lieu 19 minutes après la secousse initiale.

L’épicentre de la secousse de vendredi se trouvait près de la ville d’Ighil, dans la province d’Al Haouz, à environ 70 kilomètres au sud de Marrakech.

L’USGS a précisé que l’épicentre se trouvait à 18 kilomètres sous la surface de la Terre, tandis que l’agence sismique marocaine l’a estimé à 11 kilomètres sous la surface de la Terre. De tels séismes peu profonds sont plus dangereux.

Les premières indications suggèrent que les dégâts et les décès ont été graves dans toute la région de Marrakech-Safi, où vivent plus de 4,5 millions de personnes, selon les chiffres de l’État.

Les tremblements de terre sont relativement rares en Afrique du Nord. Lahcen Mhanni, chef du département de surveillance et d’alerte sismiques à l’Institut national de géophysique, a déclaré à 2M TV que le séisme de vendredi était le plus fort jamais enregistré dans la région.