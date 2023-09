De nombreux visiteurs à l’encan du Village historique acadien

Dès le matin du 10 septembre, les organisateurs de la 44e Foire agricole savaient que cette deuxième journée allait attirer beaucoup de monde au Village historique acadien (VHA). Des guides dirigeaient déjà les conducteurs de véhicules dans le stationnement.

Comme de fait, les organisateurs n’auront pas été déçus, puisque la belle journée ensoleillée aura attiré de nombreux visiteurs sur le site touristique.

Le directeur général du VHA, Sylvain Godin, parle d’au-delà de 3000 personnes sur le site pour la journée de dimanche.

À partir de 11h30, les visiteurs étaient nombreux pour déguster gratuitement du blé d’Inde et du gâteau à la mélasse.

«D’ici les prochains cinq ans, on s’est donné comme mandat d’éparpiller la foire autre que l’encan, c’est-à-dire d’avoir des activités partout sur le site», explique le directeur général.

«Pour le blé d’Inde, on a changé de place. On a moussé la maison Doucet. Lorsqu’on va un peu plus loin, il y a le maquillage. On a aussi des kiosques de vente et de marchands en face de l’Hôtel Albert, tout ça pour donner un sentiment plus espacé de la foire agricole, autre que la concentration au Relais Frenette pour l’encan.»

En fait, l’encan de la Foire agricole demeure la principale attraction de l’événement.

Le Village historique acadien termine sa saison le samedi 16 septembre.