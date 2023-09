Des travailleurs de la ville de Saint-Jean votent en faveur de la grève

Une grève de près de 140 employés de la Ville de Saint-Jean pourrait perturber le bon fonctionnement de l’appareil administratif de la municipalité dès minuit lundi.

Les membres de la section locale 486 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont voté massivement en faveur de la grève, dans une proportion de 94%.

Les syndiqués travaillent dans des fonctions d’administration, de soutien, d’informatique et de technique, dans divers services municipaux, notamment la police, les pompiers et le service de répartition 911, les services judiciaires, les loisirs, les services à la clientèle, l’application des règlements, les services financiers et les permis.

Le syndicat a servi un ultimatum à la ville, qui a jusqu’à lundi minuit pour reprendre les négociations afin d’éviter un arrêt de travail.

«Malgré nos efforts sincères pour parvenir à un accord à la table des négociations, la Ville a l’intention d’appliquer un contrat avec des offres salariales qui sont inférieures au coût de la vie et qui viole la politique d’indexation des salaires de la ville. Cela équivaut essentiellement à une réduction de salaire pour nous», a indiqué par voie de communiqué Brittany Doyle, la présidente de la section locale 486 du SCFP.

«La position de la municipalité n’a pas de raison d’être. Nous demandons simplement l’équité, demander des salaires qui vont dans le sens du coût de la vie n’est pas une demande déraisonnable», a ajouté Mme Doyle.

Les employés syndiqués sont sans contrat de travail depuis décembre 2021.

Le syndicat a déclaré que deux années de négociations se sont avérées improductives.

En réponse au préavis de grève de la section locale 486 du SCFP, la direction de la Ville de Saint-Jean a déclaré qu’elle s’est engagée à conclure avec le syndicat une entente qui reflète l’équité et la responsabilité à l’égard des contribuables et des employés.

Elle affirme avoir déposé une offre juste et raisonnable sur la table et être déçue de recevoir l’avis d’intention de grève du syndicat.

L’administration municipale dit avoir mis en place des plans d’urgence afin de minimiser les perturbations des services publics en cas d’interruption de travail, tout en indiquant qu’il se peut que le temps d’attente pour accéder à certains services non urgents soit plus long que d’habitude.