Le «2023 One Chip Challenge» fait l’objet d’un rappel

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a annoncé samedi qu’elle procédait au rappel de «2023 One Chip Challenge» de marque Paqui en raison d’effets indésirables signalés.

La croustille extrêmement épicée a atteint une triste notoriété la semaine dernière après le décès d’un adolescent âgé de 14 ans dans le Massachusetts.

Le garçon avait décidé de relever le défi du «One Chip Challenge», lancé sur les réseaux sociaux en avalant la chips qui est réputée comme étant la plus épicée au monde et en tentant par la suite de passer le plus de temps possible sans boire d’eau ni manger d’autres aliments.

Selon le fabricant, la croustille de maïs est fabriquée avec deux des piments les plus épicés au monde, soit le Carolina Reaper Pepper et le Scorpion Pepper.

À titre d’exemple, le Carolina Reaper Pepper récolte 2 200 000 unités sur l’échelle de Scoville, ce qui en ferait un piment 250 fois plus épicé que la célèbre sauce Tabasco.

Le Scorpion Pepper est pour sa part un piment qui a été pendant un moment le piment le plus fort au monde.

Le fabricant se défend en affirmant que des avertissements bien précis figurent sur l’emballage et stipulent que le produit est destiné aux adultes et qu’il n’est pas destiné aux enfants, aux personnes ayant des problèmes de santé, les femmes enceintes ou les personnes sensibles aux aliments épicés.

Paqui affirme également travailler de pair avec ses détaillants afin de retirer le produit des tablettes et offrir un programme de remboursement.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments affirme quant à elle que les produits visés par un rappel ne doivent pas être consommés, utilisés, vendus, servis ou distribués.

L’agence fédérale a indiqué que des réactions liées à la consommation du produit visé ont été signalées et qu’elle veille à ce que l’industrie retire du marché des produits rappelés.

Amplify Snack Brands, l’entreprise visée par le rappel, fabrique des collations sous les marques SkinnyPop, Paqui, Tyrrells et Oatmega.

Elle est propriété depuis 2017 de la célèbre entreprise américaine de confiseries Hershey.