Sécurité routière: la GRC du N.-B. distribue 112 contraventions en deux jours

Pendant le long congé de la fête du Travail, la GRC a émis 112 constats d’infraction en vertu du code de la route dans le cadre d’une opération organisée dans la région de la vallée de l’Ouest.

Les 1er et 2 septembre, des agents du Groupe tactique de la sécurité routière (GTSR) de la GRC et des employés de la Direction de l’application de la loi sur la sécurité routière du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ont collaboré à de multiples opérations routières dans la vallée de l’Ouest, y compris sur la Transcanadienne.

Au total, six véhicules ont été remorqués, dont plusieurs n’étaient pas assurés, et 112 contraventions ont été distribuées en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick.

Un véhicule a été remorqué et mis en fourrière pour une durée de sept jours en lien avec un excès de vitesse de plus de 50 km/h par rapport à la limite de vitesse affichée, mais de moins de 80 km/h. En outre, deux personnes ont été convoquées au tribunal pour conduite en état d’ébriété.

Plusieurs contrôles d’alcoolémie ont été effectués tout au long de la journée, ce qui a entraîné l’arrestation d’une personne pour conduite avec les facultés affaiblies et la suspension du permis de conduire d’une autre personne pour une durée de sept jours.