Exposition hommage à Christian Brun

La Galerie 12 à Moncton présente une exposition hommage à l’artiste Christian Brun qui rassemble 18 œuvres réalisées de 2012 à 2016. Cette brillante collection témoigne de l’originalité de sa pratique en art visuel.

Parallèlement à son travail dans le domaine des pêches, Christian Brun avait une pratique en art visuel et en poésie. Il était membre de la Galerie 12 depuis plusieurs années où il exposait annuellement. L’artiste, décédé accidentellement en décembre, avait son espace réservé pour une exposition à la Galerie 12, prévue ce mois-ci. Afin de lui rendre hommage, les membres de la Galerie ont décidé de monter une exposition à sa mémoire en regroupant plusieurs de ses œuvres récentes.

«En collaboration avec les membres de la famille Brun, on est arrivé à faire cette très belle exposition. L’artiste Gilles LeBlanc, ami de Christian Brun, a aidé la famille Brun à sélectionner les œuvres», a indiqué la présidente de la Galerie 12, Barbara Safran de Niverville.

La plupart des pièces proviennent de son atelier où il travaillait régulièrement. Mme Safran de Niverville souligne qu’il était un artiste prolifique et autodidacte.

«Il était énergique, enthousiaste, dynamique et il était prêt à entreprendre des projets. Il a fait sa part pour la galerie», a-t-elle mentionné.

La plupart des œuvres exposées ont eu recours à des techniques mixtes, allant de la peinture sur métal au collage. Certains tableaux font référence à des thèmes liés à la justice sociale ou certains enjeux mondiaux. Plus on admire ses œuvres qu’il signait sous le pseudonyme de Plurivice, plus on découvre des détails, des symboles et des éléments intrigants.

«Je pense qu’elles sont vraiment intrigantes parce que le plus de temps qu’on passe à regarder ses œuvres, le plus l’oeuvre suggère des choses. Il y a beaucoup de couches et de textures. Plurivice est comme un univers imaginaire où il aimait entrer quand il travaillait dans son atelier sur ses œuvres d’art», a-t-elle partagé, ajoutant du même souffle l’aspect exploratoire et expérimental de son travail.

Aux formes et aux couleurs vives se greffent des silhouettes humaines. On dit de ses œuvres qu’elles sont minimalistes, mais toujours assez complexes pour provoquer des émotions et pour faire une lecture abondante de sens. On note aussi l’originalité des divers médiums. L’artiste de renom Roméo Savoie a créé une installation hommage à Christian Brun qui accompagne la collection.

L’exposition est présentée jusqu’au 31 mai. Les profits de la vente de ses œuvres seront versés au Fonds d’étude Txentchela Brun qui porte le nom de sa fille. Christian Brun (Plurivice) est né le 1er septembre 1970 en Acadie. Poète, peintre et troubadour d’emblée, il a œuvré pour près d’une décennie en coopération internationale en Afrique australe et a travaillé au sein du mouvement syndical comme directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM). Il a publié plusieurs ouvrages aux Éditions Perce Neige, dont Tremplin, Hucher parmi les bombardes, Parade casaque et Évolution des contrastes. Il a aussi fait publier de nombreux textes dans des revues littéraires au Canada, au Mozambique et en Europe. Ses textes figurent dans plusieurs anthologies de poésie canadiennes et acadiennes. Côté visuel, il a exposé ses œuvres en Acadie au cours d’une dizaine d’expositions individuelles ou en duo avec l’artiste acadien Gilles LeBlanc.