Caroline Savoie finaliste au Prix Félix-Leclerc

L’auteure-compositrice-interprète Caroline Savoie figure parmi les dix finalistes au Prix Félix-Leclerc qui sera remis aux Francofolies de Montréal. Après avoir brillé au Gala Trille Or en Ontario en remportant le prix de l’album de l’Acadie, l’artiste acadienne s’illustre maintenant au Québec. Elle est en lice pour le prestigieux Prix Félix-Leclerc, qui récompense les jeunes artistes du Québec et de la France.

Créé par la Fondation Félix-Leclerc, ce prix vise à stimuler la création chez les jeunes auteurs-compositeurs-interprètes et à encourager la production et la diffusion de la chanson francophone. Caroline Savoie est en nomination aux côtés de Klô Pelgag, Émile Bilodeau, Laurence Nerbonne, Philippe Brach, Samuele, Sarah Toussaint-Léveillé, Bernhari, Antoine Corriveau et Mat Vezio. Le lauréat sera annoncé pendant les Francofolies de Montréal, du 8 au 18 juin.

Le prix permet à deux lauréats, un du Québec et l’autre de la France, de se faire connaître outre-Atlantique. Ils seront invités à prendre part, en 2018, aux Francofolies de Montréal (lauréat français) et aux Francofolies de La Rochelle (lauréat québécois). De plus, l’artiste québécois gagnant obtiendra un stage au Chantier des Francos et plusieurs bourses totalisant 15 000$.

En plus du grand spectacle acadien le 14 juin, Caroline Savoie sera en concert aux Francofolies le 15 juin à l’Astral. La liste des lauréats depuis 1996 comptent des artistes comme Safia Nolin, Karim Ouellet, Vincent Vallières, Pierre Lapointe et Marie-Jo Thério.