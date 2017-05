Chris Cornell s’est suicidé

Le musicien rock Chris Cornell, cofondateur de la formation Soundgarden, a été trouvé mort mercredi soir à Detroit; il était âgé de 52 ans.

La police a précisé jeudi qu’elle enquêtait sur la mort et qu’il pourrait s’agir d’un suicide.

En milieu d’après-midi, jeudi, de nombreuses sources ont rapporté qu’une autopsie avait permis de conclure que la vedette s’était enlevée la vie par pendaison.

Chris Cornell et les autres musiciens de Soundgarden s’étaient produits au Fox Theatre, au centre-ville de Detroit, peu avant son décès.

L’agent du musicien, Brian Bumbery, a affirmé à l’Associated Press que la mort avait été «imprévisible et subite» et que son épouse et sa famille étaient sous le choc.

La déclaration indique que la famille travaillera de près avec le bureau du coroner afin de déterminer la cause du décès. Elle souhaite que l’on respecte son intimité.

Le porte-parole de la police de Detroit, Michael Woody, a raconté à l’AP jeudi matin qu’il ne pouvait révéler de détails expliquant pourquoi la police examinait la thèse du suicide, mais a noté qu’il y avait «des choses de base qui ont été observées sur la scène (du décès)».

Chris Cornell est mort à l’hôtel MGM Grand Detroit, a dit M. Woody. Il a ajouté que la femme du musicien avait demandé à un ami de la famille d’aller voir s’il allait bien. L’ami a forcé la porte de la chambre d’hôtel et retrouvé Chris Cornell sur le plancher de la salle de bain.

Avec un registre et une puissance de voix remarquables, Chris Cornell a été un grand nom de la musique grunge américaine ayant émergé dans les années 1990.