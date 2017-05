Daniel Lanois offrira un grand concert extérieur à Moncton (Vidéo)

Les organisateurs du Festival Mud City Meltdown à Moncton voient grand, en proposant un troisième rendez-vous, du 25 au 30 juillet, qui aura encore plus d’ampleur. L’événement accueillera l’un des musiciens les plus influents et respectés, Daniel Lanois, qui se produira sur la nouvelle scène extérieure au parc Riverain du festival.

Les responsables du Festival Mud City Meltdown ont dévoilé une partie de la programmation jeudi. Entre 40 et 50 artistes seront en vedette au festival cette année. Le budget de l’événement a triplé comparativement à 2016, frôlant ainsi les 300 000$. Leur objectif est d’envahir le centre-ville de Moncton avec des spectacles de musique sur une quinzaine de sites. L’expérience des deux premières années leur a permis de prendre de l’expansion.

«On se lance à fond et on prend des risques, mais je pense que la région mérite de recevoir une plus grande variété d’artistes et de grands noms de la musique. Nous sommes honorés d’accueillir Daniel Lanois qui est un artiste extraordinaire», a déclaré le coordonnateur du festival, Xavier Léger.

Deux grands concerts en plein air sont prévus, les 28 et 29 juillet. Daniel Lanois, qui s’est produit au Théâtre Capitol en 2014, est reconnu pour ses prestations éclatées qui voyagent à travers divers univers musicaux. Cette fois-ci, l’auteur-compositeur-interprète et réalisateur canadien offrira un nouveau spectacle rock conçu pour l’occasion, le 29 juillet. Entouré de plusieurs musiciens, l’auteur de l’album Acadie devrait en principe parcourir l’ensemble de son répertoire, a fait savoir M. Léger. D’autres artistes s’ajouteront à la distribution de ce spectacle.

La tête d’affiche du concert extérieur du 28 juillet sera annoncée la semaine prochaine. Xavier Léger admet que présenter des spectacles extérieurs d’envergure à Moncton avec un coût d’entrée représente un certain risque en raison, entre autres, de la météo imprévisible, mais il croit que l’aventure en vaut la peine.

«Nous avons des salles qui pourraient engager ces spectacles à l’intérieur, mais on s’est dit qu’on voulait avoir un impact pour l’été, quelque chose que les gens vont se rappeler. Alors quoi de mieux qu’un bon spectacle dehors, surtout s’il fait beau. Le retour qu’on peut avoir là-dessus en expérience dépasse le risque qu’on prend», a fait valoir le coordonnateur.

Les organisateurs misent aussi sur les expériences uniques en choisissant des mariages musicaux étonnants. Le Festival accueillera la grande messe des Hôtesses d’Hilaire et des Hay Babies – un nouveau spectacle intime proposé à l’Église Central United, le 27 juillet. Du côté francophone, Marc à Paul à Jos et Violett Pi ont déjà été confirmés. D’autres artistes seront annoncés bientôt.

«Il faut tenir compte qu’il y a d’autres festivals déjà très importants pour la musique francophone dans la région, comme Acadie Rock et la FrancoFête, alors on ne veut pas être en compétition avec ce qui se passe déjà ici. Parfois, on pourra attirer des artistes francophones, et d’autres fois, il y en aura moins. On veut pouvoir présenter quelque chose que les gens n’aient pas eu la chance de voir, ou une première pour un artiste, pour développer une expérience unique et inoubliable», a ajouté M. Léger, rappelant qu’il est parfois difficile de faire sortir les gens pour chaque spectacle, d’où l’importance de créer des moments uniques à des prix abordables.

Environ 2000 billets seront mis en vente pour le spectacle de Daniel Lanois au coût de 34,50$ en prévente (plus taxe et frais de service). Les billets seront en vente à compter du mercredi 24 mai. L’ensemble des billets et des passes pour le festival seront en vente à compter du 26 mai. Les Païens, Iron Giant, The Monoxides, Amateur Trahan, The Olympic Symphonium, Stephen Lewis, The Galpines figurent parmi les artistes qui sont produiront au festival.