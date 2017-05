Joannie Benoit partira en tournée avec Renée Martel

Joannie Benoit partagera la scène avec la grande dame du country, Renée Martel, dans une tournée de 14 concerts intimes au Québec cet été. Cette nouvelle comble de bonheur la chanteuse acadienne.

«Pour moi, c’est un modèle d’une artiste qui est encore là depuis toutes ces années avec un public qui lui est fidèle», a déclaré en entrevue Joannie Benoit.

Ce sont les responsables du Réseau des organisateurs de spectacles de l’est du Québec (ROSEQ) qui l’ont approchée pour entreprendre cette vaste tournée québécoise qui débutera le 27 juin à Pohénégamook au Témiscouata.

«Il fallait que ce soit un artiste de l’extérieur du Québec et ils ont vraiment fait le lien entre moi et Renée Martel, dans le genre folk, country. Pour eux, c’était le match parfait. Jamais je n’aurais pensé que ça allait être 14 spectacles et je suis très honorée d’être en première partie de Renée Martel», a-t-elle poursuivi.

Joannie Benoit qui a déjà rencontré à quelques reprises la grande dame du country envisage cette tournée avec beaucoup de plaisir. Renée Martel, qui est montée pour la première fois sur une scène à l’âge de 6 ans aux côtés de son père Marcel Martel, mène une carrière solo depuis plus d’un demi-siècle.

«C’est sûr qu’on rêve tous d’une longue carrière et on espère que ça va durer toujours (…). J’imagine qu’on va apprendre à se connaître durant la tournée puisqu’on va passer beaucoup de temps ensemble. J’ai l’intention de lui demander quelques conseils.»

Celle qui chante Un amour qui ne veut plus mourir depuis plus de 40 ans a traversé de grandes épreuves au cours de sa vie, tant du point de vue personnel que sur le plan de la santé. Joannie Benoit qui a fait face à la maladie dans son adolescence, se reconnaît un peu dans cette artiste qu’elle considère comme une battante.

«J’admire le fait qu’elle s’est toujours relevée. C’est une battante et je pense que moi aussi j’ai vécu des épreuves comme la maladie, mais je n’ai jamais lâché et je me suis toujours relevé, donc je pense qu’on a une force de caractère semblable. Je pense qu’on va bien s’entendre et j’espère qu’il y aura une belle collaboration.»

Seule avec sa guitare, Joannie Benoit revisitera les pièces de son répertoire pour ce nouveau public qui la découvrira. Avec Renée Martel, on peut s’attendre à de très belles salles, souligne l’Acadienne. «C’est un beau cadeau pour moi», a-t-elle ajouté. La tournée avec Renée Martel se terminera le 27 juillet à Tadoussac.

Au moment de l’entrevue, l’interprète de Tracadie était en route vers Montréal afin d’enregistrer une nouvelle pièce avec son amie Mélissa Bédard. Elles lanceront la chanson Je te donne de Jean-Jacques Goldman sur l’importance des différences. Les deux candidates de la cuvée 2012 de Star Académie donneront des spectacles en duo cet été, notamment à Petit-Rocher et au Phare de Miscou, en juillet. Joannie Benoit offrira plus de 20 spectacles cet été, dont un avec Wilfred LeBouthillier et Maxime McGraw le 1er juillet à Tracadie.