L’auteur Denis M. Boucher lauréat du Prix Tamarac

Couronné du Prix Tamarac pour son roman Le colosse des neiges de Campbellton, l’auteur jeunesse Denis M. Boucher a complété l’écriture d’un 8e volume de la série Les Trois Mousquetaires. Ce nouveau chapitre qui devrait paraître d’ici la fin de l’année 2017 se déroulera dans la région de la Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse.

Le 7e roman de la série jeunesse à succès, Le colosse des neiges de Campbellton, illustré par Paul Roux, a reçu le prix Tamarac du festival Forêt de la lecture à Toronto organisé par l’Association des bibliothécaires de l’Ontario. Chaque année, ce festival récompense des albums illustrés et des romans jeunesse canadiens dans trois catégories francophones. Plus de 2000 jeunes ont fréquenté les installations durant la journée consacrée à cette grande fête.

«Je suis agréablement surpris. C’est un prix que j’aime beaucoup parce que c’est le prix des bibliothécaires, mais c’est le choix des jeunes lecteurs. Dans les écoles, ce sont les élèves qui lisent des romans et qui votent à la fin pour leur roman préféré. Ça vient de partout du Canada. Ça fait chaud au coeur», a exprimé M. Boucher.

Il s’agit de son deuxième prix littéraire. Son roman Le monstre du Lac Baker avait été récompensé du Prix Hackmatack, des jeunes lecteurs de l’Atlantique. Denis M. Boucher estime que cette nouvelle récompense pourrait lui ouvrir des portes en Ontario.

«Jusqu’à maintenant, c’est surtout au Nouveau-Brunswick que ça c’est passé. Il y a beaucoup de francophones en Ontario et il y aurait peut-être un marché à développer là-bas. Ç’a toujours été un peu le but de valoriser les endroits d’ici auprès des gens du Nouveau-Brunswick et éventuellement auprès des gens d’ailleurs», a-t-il fait valoir.

Ses livres sont maintenant publiés dans un nouvelle facture visuelle par les Éditions Bouton d’or Acadie. Selon l’auteur, cette nouvelle présentation avec les dessins de Paul Roux contribue certainement au succès de la série.

«Tout le côté bande dessinée de Paul Roux apporte beaucoup au roman. Paul Roux est vraiment talentueux. Chaque livre a sa personnalité chez Bouton d’or Acadie. Juste en regardant le livre, t’as envie de le lire.»

Avec des histoires d’aventure bien ficelées, le romancier essaie de tenir en haleine les lecteurs d’un chapitre à l’autre. Dans les prochaines aventures des Trois Mousquetaires, les protagonistes se retrouveront à la Baie Sainte-Marie. Le revenant de la Baie Sainte-Marie plongera dans la légende du fantôme de Cy à Mateur. Ce sorcier acadien aurait vendu son âme au diable.

«Le monde disait qu’il pouvait être à deux places à la fois. Il pouvait se transformer en animal, en chien noir, en ours et il pouvait voler sur des écorces d’arbre», racont Denis M. Boucher, qui espère que le livre sera prêt pour les salons du livre de l’automne. L’histoire est complétée et Paul Roux vient de commencer les illustrations.

Après Le monstre du lac Baker et L’île-au-crâne de Shediac, ce sera au tour du roman Les Soucoupes de la Péninsule à être réédité par Bouton d’or Acadie.

Soulignons aussi qu’une autre publication des Éditions Bouton d’or Acadie, Une étoile sur la dune de Danielle Loranger, s’est illustrée au festival Forêt de la lecture en recevant une mention spéciale «Livre distingué». L’album Le pêcheur et le renard de Marianne Dumas était aussi en lice pour le Prix Peuplier.