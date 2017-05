Mathieu Léger en performance à Berlin

Mathieu Léger effectue de la recherche à Berlin pour un projet de livre, en plus d’offrir une performance dans un événement international. On l’aperçoit dans son atelier à Moncton. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

En résidence de création dans un atelier de typographie à Berlin, l’artiste Mathieu Léger de Moncton participe également à un festival international de performance dans la capitale allemande. Il est le seul Canadien à prendre part à cet événement.

Mathieu Léger est à Berlin depuis la fin du mois d’avril. Il effectue une résidence de recherche à l’atelier Neubau à Berlin. Il travaille à la création d’un livre d’art qui témoignera des cinq années de performance autour du projet Méthodologie pour touriste, en incluant beaucoup de documentation. Ce projet explore, entre autres, les thèmes de l’identité, du territoire et de la migration. Il souhaite compléter ce livre au cours de la prochaine année, afin de le présenter en 2018. Mener des recherches à Berlin a quelque chose d’exceptionnel pour un créateur. Reconnue comme étant la capitale mondiale de l’art présentement, cette ville lui permet de se confronter à diverses formes d’art actuelles, de visiter plusieurs expositions, galeries et centres d’artiste.

Dans l’atelier où il travaille, il a accès à des catalogues et à des livres d’art d’une très grande valeur. C’est très inspirant, souligne l’artiste.

«C’est la place à venir pour explorer quelle forme peut prendre un livre dans sa construction et sa présentation. Mon livre sera un peu comme le témoignage de toutes les performances. Il contiendra des essais écrits par moi et j’ai aussi des partenaires avec qui je travaille pour écrire des essais, mais dans d’autres disciplines comme en biologie, en géographie et en économie», a-t-il poursuivi.

Dimanche, Mathieu Léger offrira une performance au 4e International Performance Art Weekend à Berlin. Ce festival rassemble une trentaine d’artistes des quatre coins de la planète. L’Acadien est le seul Canadien à figurer au programme de l’événement qui se déroule cette fin de semaine. Il présente une performance appelée In regard to rendering (En ce qui concerne le rendu). Il s’intéresse tout particulièrement à la temporalité en abordant la transformation des matériaux.

«J’ai une idée assez concrète de ce que je vais faire, mais rendu à la performance, ça peut changer. Je travaille beaucoup avec les éléments comme le charbon et le bois. C’est un peu l’idée de la transformation de la matière dans le temps. Je questionne la transformation de la matière et comment cette matière peut se transformer et durer dans le temps», a-t-il partagé.

D’après lui, sa participation à ce festival de Berlin peut certainement lui apporter une belle visibilité et des contacts pour poursuivre son travail.

«ll y a beaucoup de performances en Europe. En Allemagne, c’est très fort la performance. C’est vraiment une occasion importante au niveau de la visibilité et du réseautage», a ajouté l’artiste qui se passionne pour l’art de la performance depuis plus de 20 ans.

Mathieu Léger, qui sera de retour à Moncton à la mi-juin, a plusieurs projets artistiques dans sa mire, dont quatre expositions d’ici l’automne, des résidences de création en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Autriche.