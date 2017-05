Rendez-vous avec la fougue et la passion de Carmen

Le Ballet-théatre Atlantique du Canada présente Carmen à Moncton et à Fredericton. - Gracieuseté.

Créé en 1875, l’opéra Carmen figure parmi les œuvres les plus jouées de tous les temps. Le directeur artistique du Ballet-théâtre atlantique du Canada, Igor Dobrovolskiy, a tenu à créer sa propre version de cette œuvre majeure du répertoire lyrique.

Salué par une ovation à Saint-Jean, le ballet Carmen du BTAC sera à l’affiche du Théâtre Capitol à Moncton ce mardi.

Huit danseurs et une vingtaine de musiciens de Symphonie Nouveau-Brunswick se partagent la scène dans cette œuvre d’une grande puissance.

Si le chorégraphe a gardé l’essence de l’histoire de Carmen, il lui a tout de même donné un nouveau souffle en imaginant le personnage de Fate, le destin, qui a une certaine emprise sur les âmes et les corps.

«C’est spécial parce que Carmen a été monté maintes fois à travers le monde, pas juste en opéra, mais en ballet et en comédie musicale. J’ai dansé Carmen quand j’étais jeune, alors pour moi, le plus grand défi était de créer quelque chose à partir de la page blanche et de ne pas répéter ce que les autres ont fait. J’ai été inspiré, mais je voulais créer ma propre version», a expliqué Igor Dobrovolskiy.

À la musique de Bizet, il a fait quelques ajouts, dont une pièce pour percussion qui étonnera le public, assure le chorégraphe.

Il s’agit de la seconde collaboration du BTAC avec Symphonie Nouveau-Brunswick. En 2016, ils ont créé Les quatre saisons de Vivaldi.

C’est tout un défi de danser avec des musiciens qui jouent en direct sur la scène, admet le créateur. Malgré le peu de répétitions avec l’orchestre, le résultat est magnifique, estime Stéphanie Audet qui est l’une des deux interprètes qui incarnent Carmen. Les danseurs ont beaucoup de plaisir à danser ce ballet.

«Ça donne des frissons juste de sentir la musique live. Avec l’orchestre sur scène, on n’a pas le choix d’être dans le moment présent, de sentir les autres danseurs et de tout donner à fond. Il faut être à l’écoute et demeurer concentré», a fait valoir Séphanie Audet.

L’interprète adore ce rôle de bohémienne séductrice à l’esprit libre. Celle qui est sur scène pendant presque tout le spectacle navigue à travers un large éventail d’émotions.

«C’est comme un rêve qui devient réalité parce que c’est tellement un rôle grandiose, passionné, plein de feu et de rouge. Carmen c’est une femme de feu et elle essaie de séduire. Seconde après seconde, elle vit à fond, elle va aimer avec passion, elle va se fâcher, être jalouse, se venger. Techniquement, il y a aussi des défis», a exprimé l’artiste de la danse qui en est à sa quatrième saison avec la compagnie de Moncton.

Le spectacle se déploie sur deux paliers; la majorité des musiciens étant sur une plate-forme surélevée, tandis que les percussionnistes et les danseurs évoluent sur la scène principale.

Stéphanie Audet sera aussi de la prochaine saison du BTAC. Elle aime l’approche d’Igor Dobrovolskiy et sa façon de raconter des histoires.

«Son style me colle à la peau. Il y a tellement de beauté, mais en même temps de complexité.»

Le ballet est présenté au Théâtre Capitol à Moncton le 30 mai à 19h30 et au Playhouse à Fredericton le 1er juin à 19h30.

Ce spectacle sera probablement repris lors de la prochaine saison de la compagnie. Le chorégraphe et la troupe travaillent aussi à la création d’une nouvelle œuvre, Alien, sur le thème de l’immigration. Ce ballet sera présenté en octobre.